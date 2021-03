"Întâmplător mă cunosc cu Flavia Groșan. E una devărat medic. Face exact ce ar trebui să facă un medic: observă ce are pacientul, face un consult, face un tratament persoanlizat, îi urmărește evoluția sau involuția, îi recomandă să meargă la spital (...). Mesajul <<Stai în acasă, salvează vieți>> – ăsta a fost, de fapt, mesajul pe care mulți nu l-au înțeles. Atâția mii de oameni omorâți cu zile în spitale pentru niste protocoale pe care medicii nu le-au trecut prin filtrul propriu. De ce să legi un om dacă nu trebuie? Doar bolnavii psihici pot fi legați, doar în spitalele de psihiatrie se întâmplă asta. Cum să îl legi pe medicul care a făcut primul transplant de maduvă din România? Acolo e omor! Raed Arafat e vinovat. Cine e el? E un zero barat? Ce caută el să conducă România? A eșuat în absolut tot. Sub el au murit oameni. Pentru că are Fundația SMURD (Arafat -n.r.)?De ce nu e trecută în subordinea statului (fundația SMURD -n.r.)? Ce caută marele jurnalist Radu Tudor în Consiliul de Administrație al Fundației Smurd?", a declarat Șoșoacă.