Speranța Georgeta Ionescu, fost director economic în ministerul Mediului, a fost acuzată de procurorii DNA că a luat șpagă o mașină și o geantă de lux pentru a aranja o licitație publică. Ea a scăpat de problemele penale pentru că a speculat o chichiță legislativă și a fost achitată pe motiv că fapta nu este pedepsită de legea penală.

Valoarea totală a cadourilor primite de Speranța Georgeta Ionescu se ridica la peste 65.000 de lei, dar în 2022 dosarul a fost clasat din lipsă de probe, după ce instanța a exclus înregistrările ambientale ca nelegale.



Corneliu Mugurel Cozmanciuc a fost trimis în judecată în 2021 de DNA pentru trafic de influență și acuzat că ar fi cerut mită 500.000 de lei pentru numirea unui director la Apele Române. Și el a fost achitat definitiv în 2023, motivul invocat de judecători fiind că fapta nu există.

După noile numiri, rezista Diana Buzoianu anunța printr-un comunicat de presă că reforma Romsilva merge înainte, iar ea a reușit să impună criterii de performanță pentru noii șefi ai regiei.





„Legislația pe baza căreia funcționează întreprinderile publice are lacune majore și trebuie modificată urgent. Cu toate acestea, era esențial să avem un consiliu de administrație funcțional, iar obligația legală de a finaliza această procedură nu putea fi amânată. Tocmai de aceea am intervenit acolo unde am avut pârghii și, în premieră, am introdus în contractele de mandat obligații ferme privind transparența, competitivitatea și responsabilitatea. Vom urmări îndeaproape activitatea acestui Consiliu – fiecare decizie, fiecare numire”, declara Diana Buzoianu.



După ce au ieșit la iveală controversele ce îi vizează pe noii membrii din consiliul de administrație de la Romsilva, Buzoianu a scris pe Facebook că nu este mulțumită de selecție și a vrut să reducă mandatul de la 4 ani la 8 luni, dar nu a fost lăsată pentru că încalcă legea.