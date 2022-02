Politicianul crede că cineva se joacă pe scena politică românească și încearcă să distragă atenția de la problemele fundamentale prin care trece România.

‘’Pe scurt, l-a văzut cineva pe Ministrul Energiei la tablă să explice românilor de ce sunt facturile așa de ridicate? Sau să vină cineva să ne spună de ce avem parte de aceste scumpiri în lanț, mai ales în energie.

Toți ne întrebăm cum este posibil să greșești o făctura la curent. Cum e posibil să faci acest lucru, iar mai apoi să nu spui cum se face recalcularea și cine dă banii înapoi.

Toate aceste elemente de sfidare din partea politicienilor, pentru că nu le pot numi altfel, îi fac pe români să fie anti-sistem ‘’ a declarat Cristian Diaconescu.

Diaconescu a vorbit și despre PNRR dar și despre cele mai puternice partide din România.

‘’Pnl și Psd au peste 66% din voturi și eu îi văd certandu-se la televizor. Este normal ca românii să devină anti-sistem. În momentul în care iți crește prețul la curent și în Franța nu crește, trebuie să ieși și să vorbești la tv de ce la ei se poate și la noi nu. Avem PNRR peste 3,5 miliarde azi, când vorbim. Care sunt planurile și unde sunt planurile ? Unde se duc banii? ‘’

Despre situația din Ucraina, Cristian Diaconescu a declarat că, din păcate, România nu este invitată la masa negocierilor cu marile puteri.

‘’La granițele României este un război hibrid’’ a declarat acesta. ‘’ Dacă nu ești invitat la masa negocierilor, înseamnă că ești în meniu! ‘’ a adăugat fostul ministru.

‘’Suntem într-un moment foarte grav vis-a-vis de Rusia. Scutul anti rachetă este un proiect NATO, este asumat NATO, cu care România are parteneriat strategic din 2002. Iar când Putin a vorbit despre noi, țara noastră nu a avut absolut nici o reacție. De ce m-am referit la acest subiect? Pentru că astăzi, ambasadorul Rusiei în România a vorbit fără a avea steagul nostru în spate! Simbolistica are o anume semnificație în acest caz. Pentru ruși, scutul de la Deveselu nu este un pericol acum, pentru că are scop defensiv, dar ce se va întâmplă atunci când el va fi folosit pur ofensiv, în cadrul unor escaladări militare. Care este politica externă a Românie? Putin a pus pe masa negocierii România și nu văd pe nimeni la discuții. Toți liderii de stat s-au întâlnit și discută. Inclusiv Ungaria a vorbit direct cu Putin. Dar se pare că momentan, noi românii suntem ai nimănui.’’

Diaconescu a vorbit și despre militarii care vin în România dar și despre un viitor război, diferit de ceea ce știam până astăzi.

‘’Nu cred ca va fi un război așa cum știm până astăzi. Împărțirea sferelor poate fi extrem de periculoasă. Eu cred că va fi un război economic. Se va încerca federalizarea Ucrainei, dar nu cred că Ucraina e subiectul ‘’.