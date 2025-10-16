Mai mult, avocatul spune că din viitoarea lege a Apărării Naționale dispar sintagmele de “integritate teritorială a țării” și “democrație constituțională”, referitor la România.

În plus, potrivit acestuia apare noțiunea de „unele coaliții” militare, altele decât NATO, în cadrul cărora România să poată participa la războaie.

”Cred că Ministrul Apărării vrea să îl golească de putere pe Președintele României și să-i preia majoritatea atribuțiilor pe care le are în materie de apărare națională.

Dacă vom privi în mod global propunerea de adoptare a noii legi privind apărarea națională a României, o să observăm că președintelui României nu îi rămâne decât angajarea unor capabilități militare pe teritoriul altor state în ceea ce privește repatrierea unor cetățenii români aflați în pericol, fie în urma unor calamități naturale, fie în urma unor confruntări militare.

Și atunci, la propunerea primului ministru, președintele poate să organizeze repatrierea cetățenilor români. Celelalte atribuții, aproape din întregă realitate, sunt preluate cumva de la președintele României, așa cum sunt definite ele în Constituție și în actuala lege a apărări naționale, și sunt transferate în majoritate către Ministerul Apărării Naționale”, a declarat avocatul Veronel Rădulescu.