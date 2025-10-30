”Starea de alertă se menține, începând cu 29 octombrie 2025, ora 00:00, pe teritoriul următoarelor unități administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni (localitățile Târnăveni, Cuștelnic, Bobohalma, Botorca), comuna Adămuș (Adămuș, Dâmbău, Cornești, Crăiești), comuna Băgaciu (Băgaciu, Deleni), comuna Gănești (Gănești, Seuca, Păucișoara) și comuna Fântânele (Fântânele, Viforoasa, Călimănești). Decizia a fost adoptată în baza evaluării riscurilor realizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Horea' al județului Mureș, care indică necesitatea menținerii unui răspuns coordonat până la stabilizarea completă a calității apei în zona afectată”, a transmis prefectul județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs, într-un comunicat de presă.

Potrivit CJSU Mureș, pe durata stării de alertă, instituțiile abilitate vor continua măsurile pentru monitorizarea permanentă a calității apei în rețelele de distribuție și în râul Târnava Mică, asigurarea furnizării de apă menajeră și apă potabilă prin rezervele de stat și cisterne, informarea populației cu privire la utilizarea apei exclusiv în scop menajer acolo unde este necesar și menținerea unei cantități minime de 5 litri/persoană/zi de apă potabilă, conform normelor sanitare.

Între timp, a precizat Instituția Prefectului - Județul Mureș, lucrările pentru punerea în funcțiune a sistemelor de filtrare și tratare a apei sunt în grafic, iar finalizarea acestora este estimată cel târziu până la sfârșitul lunii noiembrie.

”La Fântânele, echipamentele au fost deja montate și se află în faza de probă, un pas important spre reluarea furnizării apei în condiții de siguranță”, se precizează în comunicatul de presă.