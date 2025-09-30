”În urma controlului efectuat de către comisari din cadrul GNM Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud în comuna Bistriţa Bârgăului, localitate Colibiţa, s-a constatat că un agent economic a deversat ape uzate fecaloid menajere direct în lacul de acumulare Colibiţa”, a anunţat Garda de Mediu.

Potrivit reprezentanților instituției, agentul economic a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 30.000 de lei.

”Operatorului economic i-a fost stabilită măsura de interzicere a deversării de ape uzate, în ape de suprafaţă, lacuri, acestea trebuind să fie vidanjate de către o societate autorizată în acest sens”, au mai spus aceștia.