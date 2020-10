VIDEO Descoperire macabră: O femeie găsită carbonizată pe un câmp din județul Giurgiu

Politistii iau in calcul toate variantele posibile. Se gandesc si la o crima pasioanala , dar si la razbunare. Pompierii nu au mai intervenit, focul era deja stins. Mai multe persoane aflate la fata locului au folosit extinctoarele din dotare. Femeia carbonizata in varsta de maxim 25 de ani avea corpul ars in proportie e 90%.

Potrivit polițiștilor din Giurgiu, vineri seara, forțele locale de la Secţia de Poliţie Rurală Nr. 4 Ghimpaţi au fost sesizate prin apel la 112, de către o persoană, despre faptul că pe DN 6, între localităţile Ghimpaţi şi Valea Plopilor din județul Giurgiu, este un incendiu, iar în urma intervenţiei, s-a observat cadavrul unei persoane.

Se pare că ar fi fost finalizată necropsia și aceasta ar fi relevat faptul că decesul ar fi survenit din cauza unui șoc hemoragic și traumatic. Pe corp, tânăra avea mai multe lovituri, semn că ar fi fost bătută cu bestialitate. De asemenea, femeia era legată cu sârmă la mâini și picioare, scrie realitateadegiurgiu.net.

Dar, din primele informații, ar fi vorba despre o femeie între 20-30 de ani. Prima pistă, ar fi vorba despre un asasinat, iar în acest caz a fost deschis dosar penal pentru infracțiunea de omor.

Parchetul Giurgiu a demarat ancheta

”La data de 30 octombrie a.c., ora 22.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Nr. 4 Ghimpați au fost sesizați prin SNUAU 112, de către o persoană, cu privire la faptul că pe DN 6, între localitățile Ghimpați și Valea Plopilor, este un incediu, iar în urma intervenției, au observat cadavrul unei persoane. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, condusă de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care a indetificat un cadavru de sex feminin carbonizat în procent de 90%.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legală Giurgiu în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cauzei decesului. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Din dispoziția Inspectorului General al Poliției Române, o echipă de specialiști din cadrul I.G.P.R. (Direcția de Investigații Criminale și Institutul Național de Criminalistică) se deplasează în județul Giurgiu, pentru a acorda sprijin de specialitate, în cadrul anchetei. În această dimineață, au fost suplimentate efectivele participante la activități”.