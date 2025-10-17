Bărbatul a alertat imediat autoritățile, iar la faţa locului s-au deplasat polițiștii din Fieni, criminaliștii şi un echipaj de la Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița.

„Cadavrul se afla într-un stadiu avansat de putrefacție, iar deocamdată nu a fost stabilită identitatea victimei”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Fără urme vizibile de violenţă

Primele verificări la faţa locului nu au indicat semne evidente de agresiune pe trupul persoanei decedate. Cu toate acestea, pentru a determina cauza exactă şi momentul decesului, cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească dacă moartea a fost accidentală sau are alte cauze. În paralel, anchetatorii încearcă identificarea victimei, analizând bazele de date cu persoane dispărute din județ şi din zonele limitrofe.

Cazul rămâne sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa.