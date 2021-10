Descinderi, luni dimineata, la liderii unei grupari de trafic de migranti, la Timisoara. Ajutati de mascatii de la Jandarmi, politistii de frontiera fac perchezitii in locuintele capilor retelei care a reusit sa preia, sa ofere adapost, mancare si transport pentru zeci de transfugi.

Politistii de frontiera au monitorizat gruparea timp de cateva saptamani. Potrivit anchetatorilor, membrii filierei preluau migrantii din zona frontierei cu Serbia, imediat dupa ce acestia treceau peste fasia verde in Romania, sau de la intrarea in Timisoara. Le asigurau cazare pentru un timp, apoi ii ajutau sa ajunga in zona unor parcari din apropierea Autostrazii Vestului, de unde ii urcau in tiruri ce aveau ca destinatie diferite tari din Europa occidentala.

Au fost deja identificate 4 grupuri formate din transfugi proveniti din Siria si Afganistan care au apelat la membrii acestei retele, scrie opiniatimisoarei.ro. Politistii au descins in locuinta liderului gruparii de traficanti, dar si in casa celui care coordona preluarea de la granita, transportul si cazarea transfugilor. Vorbim de 2 cetateni irakieni. Oamenii legii au ridicat din locuintele celor doi mai multe telefoane folosite pentru dirijarea operatiunilor.

In doua apartamente inchiriate in Timisoara, politistii de frontiera au descoperit 14 migranti, sirieni, afgani, indieni si un nepalez care fusesera cazati temporar in asteptarea momentului in care aveau sa fie transferati spre Europa vestica.

Capii retelei vor fi dusi la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis pentru audieri.