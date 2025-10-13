Totul s-a întâmplat în comuna Șieu. Primăria din această comună se află într-o situație financiară dificilă, cu popriri pe conturi și executări silite dispuse pentru sume neachitate din anii anteriori, relatează emaramureș.ro. Printre bunurile vizate de executare s-ar număra și un microb școlar primit de administrația locală în anul 2017 de la Ministerul Dezvoltării. Acesta este folosit zilnic pentru transportul elevilor din localitate.
Autoritățile locale din Șieu caută în prezent soluții pentru a asigura continuitatea transportului elevilor, în condițiile în care microbuzul reprezenta singurul mijloc de deplasare organizată către unitățile de învățământ din comună.
"Înțeleg rigorile legii și respect hotărârile judecătorești, însă a pune sechestru pe un microbuz școlar, un bun destinat copiilor este o decizie lipsită de orice urmă de decență. Cui ai putea vinde un asemenea microbuz? Unei alte primării? Într-un moment în care toate administrațiile locale se luptă să încheie anul fără datorii, un astfel de gest este pur și simplu neomenesc.
Mă surprinde și mă întristează cu atât mai mult faptul că executorul provine chiar din Maramureșul Voievodal și a ales să execute o primărie din aceeași zonă. Dacă ar fi fost cineva venit de la sute de kilometri distanță, poate aș fi înțeles lipsa de empatie. Dar să lovești în propriii tăi oameni, în copiii prietenilor tăi este de neconceput", spune Gabriel Zetea, în mesajul de pe Facebook.
Președintele Consiliului Județean a transmis un mesaj legat de această "decizie revoltătoare".
"Și vreau să transmit un avertisment foarte clar: dacă se va mai încerca punerea sechestrului pe un microbuz electric obținut prin fonduri europene, Consiliul Județean Maramureș se va implica direct și vom formula toate plângerile legale necesare împotriva unui asemenea act abuziv", a declarat Gabriel Zetea.