Totul s-a întâmplat în comuna Șieu. Primăria din această comună se află într-o situație financiară dificilă, cu popriri pe conturi și executări silite dispuse pentru sume neachitate din anii anteriori, relatează emaramureș.ro. Printre bunurile vizate de executare s-ar număra și un microb școlar primit de administrația locală în anul 2017 de la Ministerul Dezvoltării. Acesta este folosit zilnic pentru transportul elevilor din localitate.

Autoritățile locale din Șieu caută în prezent soluții pentru a asigura continuitatea transportului elevilor, în condițiile în care microbuzul reprezenta singurul mijloc de deplasare organizată către unitățile de învățământ din comună.