In urma cu scurt timp au luat decizia ca in cazul celor trei, in frunte cu fiica afaceristului Ioan Crisan sa nu se ia absolut nicio masura. Mai mult, magistratii au decis punerea lor in libertate de indata.

Cei trei vor fi eliberați din arestul preventiv cat mai repede posibil.

O astfel de decizie inseamna ca, in acest moment, probele pe care le au procurorii nu indica faptul ca lasarea lor in libertate va pereclita intr-un fel investigatia deschisa de procurori.

Procurorii au lansat acuzatii extrem de grave, de la omor calificat la instigare la aceasta infractiune in ceea ce priveste incidentul de acum trei ani, atunci cand omul de afaceri Ioan Crisan a murit dupa ce o bomba i-a fost detonata de la distanta, bomba care i-a fost amplasata sub atoturismul in care se afla.

Miercuri noapte, Laura Bîlcea, fiica omului de afaceri din Arad, Ioan Crișan, a fost reținută, pentru instigare la omor calificat. Împreună cu ea, au fost reținuți alți doi presupuși executanți ai asasinatului de acum 3 ani.

Ancheta în cazul lui Ioan Crișan, omul de afaceri din Arad ucis în urmă cu 3 ani, după ce maşina în care se afla a sărit în aer, scoate la iveală detalii uluitoare privind relațiile sale de familie. Totul, după se s-a aflat că principalul pion în cazul teribilului asasinat ar fi chiar fiica acestuia, Laura Crișan.

Femeia ar fi pus la cale diabolicul plan din rațiuni finanicare. La vremea orchestrării asasinatului, femeia deținea jumătate din firma tatălui său, CRIMATEX - care se ocupa cu transportul de mărfuri și creșterea somnului african - și se afla într-un conflict cu acesta. Mai mult decât atât, se pare că bărbatul ar fi amenințat-o că o va dezmoșteni. După moartea lui Ioan Crișan, aceasta a moștenit ambele firme ale tatălui său. Culmea este că, de la deschiderea anchetei și până ieri, Laura Crișan a fost chemată o singură dată să dea declaraţii.

Laura Crișan și alți 3 bărbați care au fost ridicați în urma perchezițiilor de miercuri au stat ore bune la audieri în fața procurorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Aceștia au fost nevoiți să răspundă punctual la întrebările anchetatorilor. Din declarațiile lor, procurorii au "suspiciunea rezonabilă" că Laura Crișan ar fi plănuit întreg atacul.

Femeia a pus la punct acest plan alături de alți 2 bărbați, unul dintre ei fiind un frizer pasionat de inginerie. Acesta din urmă, de altfel, ar fi confecționat bomba, spun anchetatorii.

Femeia ar fi pus dispozitivul în mașina tatălui său cu doar câteva zile înainte de atac și l-ar fi detonat prin intermediul telefonului mobil. Motivul pentru care Laura Crișan ar fi comandat acest asasinat odios ar fi fost unul de ordin material.

Din informațiile obținute de Realitatea PLUS, fiica afaceristului arădean se pare că ar fi avut probleme cu banii în urma divorțului prin care a trecut. Mai mult decât atât, tatăl ei ar fi vrut să o dezmoștenească.