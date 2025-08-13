Armătura Cluj a fost prima firmă românească specializată în armături pentru abur, apă și gaze. Istoria sa include realizări notabile, cum ar fi obținerea, în 1934, a Brevetului Regal de Invenție pentru „Robinetul cu închidere prin bilă” – o performanță remarcabilă pentru perioada respectivă.

Între 1949 și 1960, compania a deținut monopolul național în producția de armături sanitare. Din anii ’70, exporturile au dus produsele Armătura Cluj pe piețe din afara țării, consolidându-i reputația internațională. Privatizarea a venit în 1996, urmată, în 1997, de listarea la Bursa de Valori București.

Preluarea de către grupul austriac și începutul prăbușirii

În 2004, grupul austriac Herz Armaturen a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni, schimbând treptat traiectoria companiei. În 2020, producția a fost oprită complet, iar activitatea firmei s-a redus la valorificarea activelor și încasarea chiriilor din subînchirieri.

În doar câțiva ani, efectivele de personal au scăzut de la sute de angajați la numai șase persoane, la finalul anului 2024. Problemele financiare au dus la scăderea activului net sub jumătate din capitalul social, fapt care a impus convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a decide dizolvarea și lichidarea societății.

Japonia face primul pas spre construirea unui nou reactor nuclear după dezastrul de la Fukushima

O fabrică transformată în teren pentru dezvoltări imobiliare

Clădirile și terenurile fabricii din centrul municipiului Cluj-Napoca urmează să fie valorificate pentru proiecte imobiliare. Această schimbare marchează o tranziție radicală a zonei – de la un pol al industriei românești la un viitor cartier cu funcțiuni rezidențiale și comerciale.

Închiderea Armătura Cluj lasă în urmă nu doar hale goale, ci și o moștenire de inovație tehnologică, mândrie industrială și un nume care, timp de peste un secol, a fost sinonim cu excelența în producția de profil.

Europa se înarmează până în dinți. Imaginile din satelit arată o extindere a suprafeței producției militare la 2,8 milioane mp