Strugurii conțin numeroase beneficii pentru sănătate, fiind bogați în vitamine și minerale. Și sâmburii acestor fructe au, de asemenea, numeroase beneficii. Dacă, însă nu îți plac sâmburii poți apela la uleiul din sâmburi de struguri. Iată ce întrebuințări are acesta.

Proprietati terapeutice ale uleiului din sâmburi de struguri

– trateaza acneea: uleiul de seminte de struguri contine antioxidanti si proprietati anti-inflamatorii, ambele fiind foarte bune pentru prevenirea aparitiei acneei. Uleiul contine, de asemenea, acid linoleic, care este foarte bun pentru sanatatea pielii;

– astupa porii: uleiul de seminte de struguri are calitati astringente care ajuta sa inchida porii, ajutand astfel la evitrea aparitiei cosurilor;

– te scapa de cearcanele si pungile de sub ochi: ulei de seminte de struguri, aplicat zilnic, timp de câteva saptamani, te poate scuti de aceste inconveniente;

– hidrateaza pielea: pentru persoanele cu pielea sensibila este un hidratant excelent. Uleiul poate, de asemenea, sa grabeasca vindecarea cosurilor si a ranilor provocate de acestea;

– reduce ridurile: liniile fine si ridurile pot fi atenuate cu o doza zilnica de ulei de sambure de strugure pe piele.

Cum se utilizeaza pe piele

Utilizarea de ulei de samburi de strugure este foarte simplu, si, de obicei, sunt necesare doar cateva picaturi pentru a obtine rezultate.

– masaj pe piele: aplicati o cantitate mica pentru a va masa pielea, acordand o importanta marita asupra zonelor cu cicatrici sau pete. Cand masati piele, acest ulei nu numai ca o hidrateaza, dar o si ajuta la vindecarea cicatricilor noi.

– masati in cercuri zona ochilor: pur si simplu se aplica cateva picaturi de ulei in zona de sub ochi cu varful degetelor. Rezultatele incep sa se vada dupa o saptamana. Uleiul din seminte de struguri poate fi de asemenea utilizat pentru a trata ridurile si liniile fine ale fetei.

