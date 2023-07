Multă lume a avut parte de acea senzație neplăcută de ace și ace în gambă după ce a stat mult timp cu picioarele încrucișate. Furnicăturile reprezintă un simptom comun care adesea dispare atunci când începi să te miști sau îți schimbi poziția. Cu toate acestea, uneori, furnicăturile sunt un semn al unei boli neurologice sau metabolice mai mult sau mai puțin grave.

Furnicăturile, cunoscute în termeni medicali și sub denumirea de „parestezie”, se referă la senzații anormale, superficiale, de furnicături care nu au legătură cu un stimul senzorial, scrie doctorulzilei.ro.

Acestea sunt în general asociate cu o pierdere parțială (hipoestezie) sau totală a sensibilității la atingere. Le numim popular amorțeală. Acestea pot fi însoțite de alte simptome, cum ar fi durerea sau slăbiciunea unui membru.

În marea majoritate a cazurilor, furnicăturile sunt un simptom pe cât de banal, pe atât de benign. Acesta poate fi rezultatul unei crampe sau al unei poziții proaste prelungite. Cu toate acestea, furnicăturile sunt uneori semnul unei boli neurologice sau metabolice, a cărei gravitate variază.



Ce boli pot provoca furnicăturile - Când trebuie să mergi rapid la medic



Furnicăturile sunt un simptom extrem de frecvent care poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă, sex sau stare de sănătate. Poate fi asociat cu o crampă musculară sau poate fi rezultatul unei poziții incorecte care duce la o întrerupere a fluxului sanguin sau la o compresie nervoasă. Uneori apar fără nicio explicație.

Cu toate acestea, potrivit santemagazine.fr, furnicăturile recurente pot alerta medicul cu privire la existența unei boli de bază sau a unei probleme de sănătate, cum ar fi :

- o boală neurologică: scleroză multiplă, accident vascular cerebral, boala Parkinson sau Alzheimer, etc.

- o boală metabolică: diabet (neuropatie diabetică), tulburări tiroidiene etc.

- alcoolism cronic

- intoxicația cu anumite metale grele, cum ar fi mercurul

- anumite medicamente (furnicăturile pot fi un efect secundar al tratamentului cu opioide sau al chimioterapiei împotriva cancerului)

- o tumoare sau metastaze canceroase (în special dacă acestea afectează măduva spinării)

- o deficiență de vitamina B1 (tiamină) sau B12 sau magneziu (un mineral esențial)

- o infecție (zona zoster, HIV etc.)

- un traumatism

- disconfort vagal, hipoglicemie sau o scădere a tensiunii arteriale

- o boală inflamatorie cronică (cum ar fi artrita reumatoidă)

- o boală autoimună

De ce apar furnicăturile în mâini



Furnicăturile la nivelul mâinilor (în special în vârful degetelor) sunt foarte frecvente. Iată de ce pot să apară:

- Sindromul tunelului carpian, care poate provoca probleme de sensibilitate și reducerea forței în primele trei degete ale mâinii, din cauza comprimării nervului median la trecerea acestuia prin tunelul carpian.

- O criză de spasmofilie, ale cărei simptome sunt legate de o respirație accelerată (hiperventilație). În general, anxietatea, șocul emoțional și stresul pot duce la furnicături la nivelul mâinilor.

- Fenomenul Raynaud (sau boala Raynaud), o afecțiune vasculară care se manifestă prin schimbarea culorii degetelor de la mâini și, uneori, și a celor de la picioare, care devin albe sau albastre și amorțite în urma expunerii la frig, umezeală sau stres emoțional.

- O hernie de disc cervicală, care este o deplasare a unei părți a discului intervertebral care comprimă rădăcina nervoasă din coloana vertebrală și poate provoca furnicături și dureri de la gât până la degete.

- Dormitul pe braț și pe mână.

Furnicături pe degete, picioare, față, pe tot corpul



Orice parte a corpului poate fi afectată de furnicături. Cu toate acestea, părțile corpului cel mai des afectate sunt brațele, picioarele și extremitățile. Statul cu picioarele încrucișate sau aplecat este o cauză frecventă a furnicăturilor în picioare.

De ce apar furnicături în cap, la nivelul feței

Furnicăturile în cap pot fi semnele unei boli. Furnicăturile apar uneori la nivelul feței sau al capului.

Acestea pot fi un semn al unui atac de hipoglicemie.

În acest caz, ele sunt adesea asociate cu transpirații reci, paloare și tremurături.

Un pic de zahăr poate pune capăt acestor simptome neplăcute, mai scrie doctorulzilei.ro.