Mai mult, Mitrea a explicat de ce afirmațiile lui Mihai Barbu nu pot fi crezute pe cuvânt.

„Barbu a spus că s-a mai văzut cu primul ministru. Evident, în mintea domniei sale, întâlnirea la care s-a referit nu a fost oficială. Dar numai sunt probleme. Odată cu ajungerea USR la guvernare, corupția nu mai ucide, s-a terminat cu astea, ucidea numai când erau ei în opoziție. În momentul în care ei au avut primele dosare ale foștilor miniștri USR la procuratură, la momentul respectiv povestea cu „fără penali în funcții publice” a murit. În momentul în care au avut primii atacați, primii care au avut probleme juridice, în momentul următor la ei este vorba numai de malpraxis judiciar, o invenție, am impresia că domnul Drulă a inventat asta.

Acum e în regulă ca un om de afaceri care are probleme să se ducă la guvern pentru o întâlnire politică cu șeful lui de partid. Haideți să nu ne facem că suntem proști, că nu suntem proști chiar așa. Am făcut și eu ceva politică vreo 30 de ani, am fost și prin guvern, am fost și prin partide. Foarte rar o întâlnire politică are loc la guvern. Doar dacă e vorba de un ministru, care e în guvern, se întâlnește cu un alt ministru sau cu premierul. Niciodată un om normal la cap, care ocupă asemenea funcție, nu o să invite la guvern un cetățean oarecare care să discute cu el probleme politice. Nu cred asta.

Explozia din Rahova. Miron Mitrea: „Avem o putere politică pentru care românii sunt ultima grijă”

Apoi, nimeni la nivelul ăsta nu primește fără informație. Suntem în țara în care informația este la îndemâna celor de la putere. Adică vine un domn Barbu care ne spune că l-a pregătit, s-a dus să-l prezinte pe un cetățean care urma să candideze în 2028. Haideți, domnule, că ne apucă râsul. Jumătate de parlamentari se stabilesc în ultimele două săptămâni înainte de depunerea candidaturilor, așa e în partide azi. Pe vremuri era altfel, dar acum așa e, e la miuță, prietenul lui cutare etc.

În mod evident nu putea fi asta subiectul. Suntem în situația în care un cetățean, membru al unui partid sau care voia să fie membru al unui partid, cu o problemă juridică groasă în spate, vrea să-l vadă pe șeful partidului. Întâmplător, prim-ministrul este primit la Palatul Victoria, după care este arestat respectivul, ca ar fi dat un milion și jumătate, apoi apare domnul Barbu să zică „eu nu știu nimic”. E clar că în mintea lui asta nu a fost o discuție oficială.

Dar asta nu e o problemă. Pentru că Ilie Bolojan, după mine, este mai degrabă USR-ist decât PNL-ist, și atunci la ei e voie să faci chestii din astea și nu se întâmplă nimic.

Ca și chestia asta cu propunerea de numire la Avocatul Poporului. Păi domnul USR, tipați peste tot cu pensiile speciale, cu vârsta, și găsiți o doamnă pensionată la 50 de ani cu 27 de mii și ceva pensie. Dar e bună, că e a voastră. Dacă era la alții un pensionar din ăsta special… Eu nu spun că doamna nu trebuie să fie numită pentru că e în situația asta. Nu o cunosc, nu știu ce calități profesionale are, dar mă uit la fariseii, fățarnicii de la USR. Tipați în gura mare împotriva pensiilor speciale, mai ales în magistratură, iar când e vorba să numiți pe cineva acolo, găsiți la voi în curte unul, dar asta e bun”, a spus Miron Mitrea la Realitatea Plus.

Miron Mitrea dă de pământ cu politicienii din fruntea țării: „Acești oameni lipsiți de empatie sunt aduși de un întreg sistem de manipulare a opiniei publice”