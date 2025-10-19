„Îți arăți solidaritatea față de oamenii simpli și cu venituri extrem de mici. Aici nu e vorba despre apartamente de 5-600.000 de euro, ci e un bloc vechi. Dacă se duceau acolo președintele, premierul, ministrul Dezvoltării, lideri de partid, îi mai lua presa la întrebare, dar pentru oamenii simpli era bine. Vedeau că politicienii pot avea și empatie, deși te mai și înjură poporul când te prinde în stradă. Când ești politician trebuie să accepți să că te mai și înjură lumea. E greu pentru oameni, nu sunt persoane bogate acolo. Cert este faptul că, avem o putere politică pentru care românii sunt ultima grijă.

Sunt partide de la care mă așteptam să nu facă nicio mișcare. Nu mă aștept ca președintele Nicușor Dan să aibă empatie pentru cineva. Nici pentru el nu are, dar ăsta e el, acesta e stilul lui de viață. De asemenea, de la USR nu mă așteptam să ajungă acolo, ei consideră că ăsta este populism. Totuși, mă așteptam de la PNL să fie un pic empatic cu amărâții de acolo, deși Bolojan e userist de mult. Însă, sunt extrem de dezamăgit de lipsa PSD acolo. Aici este vorba despre toți oamenii României care empatizează cu victimele, și care înțeleg ce înseamnă să pierzi tot ce ai și să rămâi doar cu hainele de pe tine. Din păcate, se vor mai întâmpla astfel de evenimente. Tot sistemul fiscal și politic din ultimii 15 ani nu ține seama că România este împărțită. Noi vrem să trăim ca ei, la noi politicienii mă refer, dar vrem să folosim metodele noastre. Dacă vrei să folosești metode ca să ajungi ca cei din Vestul Europei, consideră lumea că ești prost. Dacă te uiți pe toate sondaje, Bucureștiul are 120 % din media europeană de venit, iar la nivel național Bucureștiul are între 300 si 500% ai mult față de restul țării. Sună bine! Dar dacă ajungi aici, constați că sunt unii care câștigă zeci de mii de euro pe lună, dar și o altă categorie de oameni care trăiește din mii de lei pe lună.

Cei care au instalații de gaz au nevoie de inspecții la doi ani, dar m-am interesat la oameni din domeniu, iar asta nu se întâmplă. Se întâmplă că, fiecare firmă să trimită către administrație ce trebuie să faci și că trebuie să faci revizie. Ei vin la fiecare doi ani să verifice instalația de gaze. Mie îmi bate la ușă o firmă ca să ma întrebe daca totul e ok. Costă 250 de lei verificarea, însă exista familii pentru care această sumă este una enormă. La acești oameni în care vei găsi sobe, aragazuri unde gazul nu se oprește chiar dacă sunt probleme. Eram ministru când, tot așa, un bloc întreg a luat foc, undeva în Sectorul 6. Am văzut ce aveau oamenii ăia în casă. Am fost acolo, cu primarul de sector, care a fost dispus să schimbe electrocasnicele pe banii primăriei, dar chiar și așa, oamenii renunțau cu greu la ele. Să nu credem că nu există oameni săraci, în România, pentru care 250 de lei înseamnă enorm. Aici e problema. Să nu mai avem oameni pentru care 250 de lei înseamnă o avere, care au bani de instalații bune, de electrocasnice bune. Dacă mergem mai departe cu acest timp de politică, gen taxă unică, aceasta a creat o mare ruptură în societate. Majoritatea accidentelor mari au fost în zonele mai sărace, unde oamenii sunt preocupați de lipsurile zilnice ca să-l mai bage în seama pe cel care vrea să vină ca să-i verifică instalația de gaze. Cert este că, dacă nu intervine Guvernul, acei oameni vor dormi pe stradă. Totuși, Nicușor Dan este fost primar la Capitalei, deci știa ce trebuie să facă în astfel de cazuri, dar a refuzat să fie prezent acolo”, a declarat analistul politic Miron Mitrea.