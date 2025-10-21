Deși, aparent faci „economie”, în realitate sunt mai multe riscuri majore de care ar trebui să ții cont.

Există cel puțin trei riscuri majore la care te supui atunci când faci „economie” și alimentezi de 50-60 de lei constant.

De ce nu e bine să circuli cu rezervorul aproape gol:

Riscul financiar

Pompa de combustibil reprezintă cel mai mare cost ascuns al mersului cu rezervorul aproape gol. Este posibil ca răcirea acesteia să nu se facă așa cum ar trebui. Pentru că rolul combustibilului nu este doar de a asigura lubrifierea acestei pompe, ci și răcirea sa, scrie promotor.ro. Când nivelul din rezervor este constant scăzut, sub un sfert din capacitate, pompa nu mai este acoperită complet. Aceasta poate duce la supraîncălzire și, în final, la ardere sau defectare prematură. Iar înlocuirea acesteia te poate costa peste 1.500 de lei.

Riscul tehnic

Aspirarea impurităților poate cauza uzura prematură a injectoarelor. În timp, în orice rezervor se adună impurități, rugină și sedimente. Acestea se depun pe fundul rezervorului și când nivelul carburantului este scăzut, pompa aspiră direct de pe fundul rezervorului. Particulele fine de praf și rugină sunt aspirate în sistem, ceea ce duce la înfundarea filtrului de combustibil, deteriorarea injectoarelor și o funcțiobnare neuniformă a motorului. De aceea, specialiștii recomandă ca rezervorul să nu scadă niciodată sub un sfert din capacitate, pentru a menține sedimentele acoperite.

Riscul de timp și situațiile critice

Deși pare o „economie”, alimentarea cu 50 de lei la fiecare 100 de kilometri, se pierde mult mai mult timp. Pentru că fiecare oprire la pompă te „costă” cel puțin 3-5 minute. Pe de altă parte, circulând mereu cu martorul aprins, riscul de a rămâne fără combustibil crește dramatic. În cazul motoarelor diesel, golirea completă a rezervorului poate necesita aerisirea circuitului de alimentare într-un service. Deci, un cost suplimentar pentru remedierea problemei.