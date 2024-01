2024 este un an cu adevărat special. O spun numerologii, care vin și cu explicații în acest sens. Fiind un an karmic, vom trece prin mai multe lecții pe parcursul său. Ne aștepată un succes uriaș, dar la fel de bine putem să ne lovim de un eșec răsunător. De ce se poate întâmpla acest lucru și care est econdiția de bază pentru a avea un an magic, aflăm de la numerologul Cristina Adreea Dincă.

Semnificația numerologică a anului 2024

Cu toții ne dorim succes, fie că vorbim de viața profesională, bani sau relații sociale ori cuplu. În cel puțin una dintre aceste sfere vrem să fi împliniți. Acest lucru este posibil în anul 2024. Și nu doar în unul dintre aceste planuri ci chiar în toate.

Anul acesta este un an karmic, spun specialiștii în numerologie, întrucât are vibrația 8. Andreea Dincă a explicat ce înseamnă acest lucru la un post TV:

”Opt este o cifră specială. Este un an karmic. 2024 ne aduce lecții karmice și ne aduce schimbări care conduc spre echilibru și armonie.” – Andrea Dincă.

Ce reprezintă cifra 8 și de ce anul acesta este cu adevărat magic

Mai exact, în numerologie 8 este o cifră a banilor și a puterii, dar pentru a beneficia de puterea acesteia, este important să acționăm în direcția care trebuie.”8 este un infinit dacă îl întorci, iar acel infinit este o cifră a abundenței, este o cifră legată și de înțelepciune și de conștientizări spirituale și de putere. Este cifra puterii.

Este o vibrație într-adevăr magică, dar este cu lecții karmice. Este totul sau nimic. Ori succese mari, ori un eșec de ținut minte. ”, a mai precizat numerologul.

”Un an foarte intens, plin de surprize”

Practic, anul acesta vom ”culege ce am semănat”. Anul 2024 va fi un an plin de lecții pentru fiecare dintre noi și vom primi în viețile noastre exact ceea ce merităm, în funcție de acțiunile noastre din trecut. Este de asemenea un an al prosperității și al bogățiilor materiale.

Totodată, fiind un an cu vibrație 8, vom avea parte de noi începuturi, mai explică specialistul în numerologie.

”Opt este un an foarte intens, un an cu surprize. Dar dacă vorbim despre karmă, discutăm și despre recoltăm ceea ce am semănat. Este un an al certitudinilor și al concretizărilor, în funcție de ce am rezolvat în ultimii ani, cât am muncit așa recoltăm.

La fiecare avem o lecție karmică pe care am cumulat-o așa cu un an karmic. 2024 fiind un an karmic, este un an al banilor, al îmbogățirii, al succesului social”, a explicat Andreea Dincă.

