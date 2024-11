Primul LP Holograf, apărut în 1983, rămâne un disc atipic față de tot ceea ce a făcut ulterior formația, devenită celebră cu Dan Bittman ca solist vocal și principala atracție scenică.

Mai puțin știut este modul în care Gabriel Cotabiță a fost nevoită să întrerupă colaborarea cu formația.

"Cu Holograf am fost în 1983. (...) Mihai Pocorschi (liderul formației la vremea respectivă - N.R.) m-a întrebat dacă nu vreau să înregistrez cu ei pentru Electrecord. M-am dus la Bucureşti, am înregistrat cu ei albumul „Holograf 1”. Am dat şi o vizionare, pe care am trecut-o cu Magna cum laudae, impresarii erau în picioare: piesele Holografului atunci erau un pic mai spre rock, din cauza influenţei puternice pe care o avea în acea perioadă Iris", a povestit Gabriel Cotabiță într-un interviu acordat în 2015 cotidianulu Viața Liberă din Galați.

"Apoi au venit contractele, urma să plecăm în RDG, am depus actele dar eu nu am primit viză, nici măcar pentru URSS. Cu toate încercările şi cu toate relaţiile pe care le aveam, a fost imposibil, pentru că, de fiecare dată, Craiova dădea negativ. Discul înregistrat cu Holograf s-a bucurat, însă, de mare succes. (...) Am fost nevoit să mă retrag din Holograf, mi-am dat seama că mai mult îi încurcam, ei urmau să plece, aveau un turneu aprobat. Mihai, în urma efortului şi a stresului, a făcut un icter, la întoarcerea din URSS şi nu a mai putut să continue. Aşa a ajuns Holograf pe drumul pe care este acum", a povestit regretatul artist.

