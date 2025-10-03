„Măsurile de austeritate luate în educație, care au fost incluse în primul pachet fiscal, nu sunt ireversibile. Impactul lor va fi analizat și la unele s-ar putea renunța”, spune ministrul Daniel David.

El a precizat că, de exemplu, comasarea unor școli nu poate fi schimbată în timpul anului de învățământ, însă valoarea plății cu ora ar putea fi recalculată în funcție de cum va fi negociat bugetul pentru 2026.

Ministrul Educației a admis că unele decizii au fost luate în pripă, dar afirmă că nu s-au produs efecte grave

„Sunt multe catastrofe care au fost anunțate și care nu au venit, de exemplu că vor pleca jumătate dintre titularii din sistem, că nu o să avem suplinitori, că nu o să avem oameni care să țină plata cu ora. Sigur că nimeni nu-i foarte mulțumit de ceea ce a trebuit să decidem, dar școala funcționează și încercăm să folosim nemulțumirile pentru a ameliora ce putem anul viitor. Comasările n-au implicat mutarea copiilor, n-au implicat faptul că dăm oameni afară, doar că dacă s-au comasat două unități școlare cu personalitate juridică s-a pierdut o poziție de director. Asta s-a întâmplat, de fapt, dar este drept că unele comasări s-au făcut pe repede înainte, fiindcă a trebuit să implementăm reglementările începând cu luna septembrie. Le monitorizăm și nu ne oprește nimeni ca în noua reorganizare de anul viitor să corectăm, dacă trebuie să corectăm anumite lucruri”, a declarat Daniel David.



