Daniel David își arată din ce în ce mai mult indiferența față de disciplinele umaniste, precum limba latină, istoria și geografia. Din acțiunile recente ale ministrului Educației, se poate observa tot mai clar că fostul rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj nu dorește cunoașterea trecutului și a istoriei de către elevii din România.

Prima dezbatere publică națională despre proiectele noilor planuri-cadru de liceu a avut loc la Politehnica București, pe 11 februarie.

Ajunsă la dezbatere, eleva a deplâns atitudinea organizatorilor: „În momentul în care am încercat să particip, accesul mi-a fost refuzat fără explicații clare. Am fost nevoită să aștept pe holuri, în speranța că voi primi o șansă de a intra, însă am fost în mod constant respinsă”, a declarat ea, în scrisoarea amintită.

Ea speră ca Ministerul Educației să ofere clarificări privind această situație și să găsească soluții pentru a asigura implicarea celor interesați în dezbaterile viitoare:

„Această situație mi-a lăsat un sentiment profund de dezamăgire, deoarece consider că dialogul deschis și accesul la astfel de evenimente sunt esențiale pentru transparență și pentru participarea activă a celor interesați. Mi-aș dori să înțeleg motivele acestei excluderi și să aflu dacă există posibilitatea unei clarificări sau a unei soluții pentru viitor”, menționează ea.

În discursul pregătit, eleva amintește despre importanța menținerii limbii latine în programa școlară obligatorie, ca element fundamental al culturii europene și al dezvoltării intelectuale a elevilor.

Mesajul elevei, pe care îl pregătise pentru dezbatere:

„Mă aflu aici, în calitate de elev, pentru a susține un aspect esențial al educației noastre, menținerea limbii latine în programa școlară.

Latina nu este doar o relicvă a trecutului, ci un pion fundamental al culturii europene și al formării noastre intelectuale. De-a lungul istoriei, sistemul educațional românesc a recunoscut valoarea limbii latine, cu excepția unor momente impuse de influențe externe.

Studiul limbii latine dezvoltă abilități analitice și logice, îmbunătățește înțelegerea gramaticii și vocabularului limbilor romanice și faciliteazã învățarea altor limbi străine.

În contextul actual, observăm o tendință îngrijorătoare de reducere a orelor dedicate limbii latine în programa școlară. Această diminuare nu doar că ne îndepărtează de rădăcinile noastre culturale, dar privează și elevii de oportunitatea de a-și dezvolta gândirea critică și de a participa la competiții internaționale prestigioase, precum Certamen Ovidianum Ponticum sau Olimpiada de Limbi Clasice.

Este esențial să recunoaștem că elevii care aleg profilul filologic au o înclinație clară către disciplinele umaniste. Prin urmare, este necesar să ajustăm programa școlară în concordanță cu aceste interese, acordând prioritate limbii latine și altor discipline specifice, si reducând ponderea materiilor din profilul real.

În concluzie, vă îndemn să susținem împreună menținerea și consolidarea studiului limbii latine în școlile noastre, asigurând astfel o educație completă și profundă pentru generațiile viitoare”, este mesajul transmis de către elevă, pe care susține că nu l-a putut face auzit în dezbatere.”