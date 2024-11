Mai multe lucruri pe care ar trebui sa le lamuresc aici si schiar am dorit sa vin la dumneavoastra in emisiune pentru a lamuri lucrurile care s-au discutat azi in spatiul public. Am vazut cghiar ca 170.000 de pensionari nu au primit deciziile de recalculare. Nu este asa. Acest numar de 170.000 a rezultat in urma procesului de transmitere a acestor decizii catre pensionari pe care l-am facut in perioada iulie-august.

Stiti foarte bine ca noi am inceput acest proces de distribuire a acestor decizii catre pensionari de la jumatatea lunii iulie si am inchis undeva in august. Acesta era stocul de decizii initial. In momentul de fata, cand discutam acum, am luat datele chiar acum cand am plecat, un numar de 15.900 de decizii de transmis, reprezentand un procent de 0,3% din numarul total de decizii pe care l-am emis, si vorbesc aici de un numar de 4,6 milioane de decizii pe care noi le-am recalculat. Oamenii si-au primit deciziile, au primit si drepturile de pensie recalculate in urma acestui proces de recalculare. Dupa cum stiti, peste 3,5 milioane de pensioanri, chiar mai mult, au primit mariri ale acestor pensii, avem o crestere de aproape 27% crestere medie. In cifra nominala avem peste 620 de lei crestere medie a pensiilor in urma acestui proces de recalculare. Mai avem 15.900 de decizii, am facut un inventar cand am plecat acum, sunt in principal decizii cu dosarele cu o complexitate iesita din comun, adica sunt oameni care au avut chiar si mai mult de 10 recalculari dupa pensionare, sunt dosare cu hotatrari judecatoresti care sunt punctuale in sensul ca exced cadrul legal legislativ in vigoare si trebuie efectiv programul sa il adaptam numai si numai pentru acele decizii judecatoresti pe care instanta le-a hotarat si noi trebuie sa le punem in practica.

Sa va dau un exemplu: Se spune foarte clar ca legea prevede ca pentru cei cu grupele de munca grupa I si II sa avem o reducere a varstei de pensionare. Exista un tabel in care se spune clar care este reducerea, care este direct proportionala cu anii efectiv lucrati in acele conditii de munca. E posibil ca instanta sa dicteze ca o perioada de activitate sa fie asimilate grupei I de munca, nu grupei a II a de munca, si noi atunci trebuie sa adaptam aplicatia ca toata acea perioada sa o mutam informatic din punct de vedere a culegerii datelor, dintr-o anumita categorie, cum era normal pe lege, exact cum a prevazut instanta.

Mai avem alta categorie. De exemplu, un dosar de pensie are in jur de 30-50 de pagini. Avem dosare care cuprind si 4-5 bibliorafturi. Un singur dosar de pensie. Adica mergem cu caruciorul. Un dosar al unui singur pensionar. Pentru ca a avut foarte multe activitati, a cerut de fiecare data mai multe recalculari, si din cauza aceasta a juns la asemenea grosime si complexitate a dosarului. Avem dosare pe care efectiv nu le putem reconstitui, in sensul ca sunt foarte deterioarate. Avem dosare in plata si de peste chiar 50 de ani in arhive. Pensionari care s-au pensionat pe vechile legislatii unde varsta de pensionare era mult mai mica decat in prezent si care au o varsta venerabila.

Cu aceste dosare deteriorate, daca sunt vizibile, incercam sa facem tot poosibilul sa luam acele informatii daca nu, ar trebui sa chemam persoana respectiva sa facem reconstituirea acelui dosar. Avem asemenea cazuri care sunt exceptii, este vorba de 0,3%. Au ramas ultimele dosare si am situatia pe fiecare judet in parte. Sunt judete care mai au 7-10 dosare de solutionat, sunt judete care mai au sute de dosare.

In momentul de fata colegii lucreaza si acum, putem suna sa vedeti ca si acum sunt colegii la sediu. Am ajuns la un grad de epuizare fizica, se lucreaza si peste 12 ore pe zi in momentul de fata, astfel incat sa reusim sa finalizam acest proces de recalculare, si avem timp saptamana aceasta si cea viitoare, astfel incat sa solutionam toate aceste dosare, astfel incat pensionarii sa isi primeasca drepturile legale care li se cuvin in luna decembrie. Acestea sunt eforturile pe care noi le facem in aceasta perioada.

Mai avem o categorie, o a doua problema cu care ne confruntam este vorba despre cei care ni s-au adresat ulterior intrarii in vigoare legii pensiilor adica de la 1 septembrie, in termenul acela de 45 de zile prevazut de lege. Am o situatie, chiar mi-a fost ceruta aecasta situatie astazi de la guvern, Avem 28.000 de persoane care ni s-au adresat in aceasta perioada, adica care au depus dosarele de pensionare pentru a prmi pensia pe noua lege a pensiilor, pentru ca celelalte decizii de 4,6 milioane, ele erau in plata, pensioarii primea pensie, dar erau stabilte pe vechile legislatii si noi a trebuit sa le recalculam au primit deciziile, conform noii legi a pensiilor. Aici vorbim despre noii intrati in sistem, unde aplicatia informatica este complet noua, luata de la 0, care respecta intocmai prevederile legii 360/2023.

Realitatea Plus: Ministrul Muncii a spus ca azi va trimite Corpul de Control la Casele de Pensii.

Daniel Baciu: Cu doamna ministru discut nu doar o data, ci chiar de sapte ori pe zi. Doamna ministru stia clar care era situatia, zi de zi, nu cred ca trimiterea acestui Corp de Control rezolva problemele pensionarilor. Colegii mei au pus toate datele la dispozitie. Noi, in loc sa fim capacitati sa rezolvam si sa solutionam toate aceste dosare cu complexitate mare, gtrebuie sa punem la dispozitie si acestor domni de la Corpul de Control datele pe care ni le solicita. Ceea ce am si facut. Lucrul acesta ingreuneaza putin activitatea noastra, pentru ca in momentul de fata incarcarea este foarte mare.