Dan Barna il ataca pe Iohannis: "E o greseala greu de explicat"

2020-02-20 12:58:51 Paine si circ in Romanica

Ce sa-i faci bai Barno, viata este asa cum este, s-a folosit de voi in alegeri, s-a folosit si de altii mai prosti, face lucruri ilegale, este obisnuit cu treaba asta doar a cumparat 7 case din Meditatii si l-au votat mamaligarii de 2 ori drept rasplata. 5 ani de zile nu a facut decat sa incerce sa obtina puterea doar pentru el, acum nici un # nu mai guita, au fost atiti suficient cat sa se vada cu PNL crescand, a pus sef la PNL un borhot unguresc cersetor de spagi pe la diversi afaceristi, cine se aseamana se aduna, care v-a mintit ca face anticipate si de fapt nu a urmarit decat sa concentreze voturile si puterea doar pentru el, muuult mai nenorocit decat Basescu, asta are mintea odihnita, nu are copii, nu are teama de nimic, se intrevede un soi de dictator obraznic si colmea, pe voi USR va numeste dictatori. Merita suspendat si poate mamaligarii se vor destepta, nu cred, si-l vor demite la un mega referendum. Asta te vinde cand vorbeste cu tine si se uita in ochii tai.