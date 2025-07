Într-o postare pe Facebook, Dacian Cioloș a explicat circumstanțele de la Otopeni.

„Am văzut tot circul iscat de faptul că am fost refuzat de un taximetrist ieri seara la aeroportul Henri Coandă. Am aflat azi că respectivul taximetrist a fost amendat și că i s-a retras licența de taximetrie. Ca să fie foarte clar: eu nu am reclamat niciun șofer către polițiști și nu cred că a fost vina taximetristului”, a scris Cioloș.

Reguli absurde

El a explicat că situația s-a produs din cauza unei reguli „absurd de stricte”, care nu permite șoferilor aflați mai în spate în coloană să preia clienți, chiar dacă cei din față sunt indisponibili.

„Taximetriștii erau blocați de o regulă absurd de strictă, conform căreia, atâta vreme cât mai sunt autoturisme taxi în față în coloană, ceilalți din spate nu pot lua clienți, chiar dacă taxiurile din față sunt blocate”, a precizat acesta.

Fostul premier a relatat cum, în lipsa unei alternative, a încercat să obțină un taxi mergând în ordine la șoferii din coloană. Doi dintre ei erau indisponibili — unul fiind verificat de poliție, iar celălalt absent — iar al treilea, deși prezent, a refuzat cursa din cauza regulii menționate.

„Aseară, când șoferul primului autoturism taxi din coloană era verificat de polițiști într-un control de rutină, iar șoferul celui de-al doilea taxi din coloană era plecat, am mers, în ordine, la al treilea șofer din coloană. Primele două erau indisponibile cum am descris mai sus, iar al treilea era disponibil, dar nu voia să plece în cursă pentru că primele două din fața lui erau încă acolo, chiar dacă erau blocate”, a spus Cioloș.

Cioloș a precizat că nu a avut nicio intenție de a sesiza autoritățile, ci doar a întrebat polițiștii cât va mai dura controlul. Ulterior, a renunțat și a comandat un Uber.

Abia a doua zi, Cioloș a aflat că șoferul care l-a refuzat a fost amendat și sancționat cu retragerea atestatului profesional, măsură pe care o consideră exagerată.

„Din nou, nu a fost vina lui, iar soluția amendării sale și a reținerii atestatului profesional mi se par exagerate și nu vor rezolva problema modului în care funcționează serviciul de taximetrie la aeroport.”

Ca soluție, fostul premier propune instituirea unui sistem de coordonare mai eficient la aeroport, care să permită repartizarea clienților către mașinile disponibile, evitând astfel situații similare.

Un taximetrist de la Aeroportul Henri Coandă a fost amendat cu 500 lei și i-a fost reținut atestatul profesional după ce a refuzat să preia un pasager, invocând că este „a doua mașină la rând”.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, în timpul unei acțiuni de control al polițiștilor de la Transporturi Aeriene.

În timp ce un polițist controla un taxi din stația amenajată pentru acest tip de transport din zona terminalului Sosiri, a fost informat că un alt taximetrist a refuzat să preia un pasager. Motivul invocat a fost că este a doua mașină la rând, iar regulile nu permit plecarea din rând.