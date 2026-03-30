Cutremur însemnat, luni, în Vanuatu. Seismul a avut magnitudinea de 7 grade pe Richter și s-a produs la 130 km adâncime

Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs luni în arhipelagul Vanuatu, a anunțat Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ), informează Reuters.

Centrul de Alertă pentru Tsunami din Pacific (PTWC) a indicat că nu există riscul producerii unui tsunami ca urmare a cutremurului din Vanuatu.

Seismul s-a produs la o adâncime de 130 de kilometri, a precizat GFZ.

Cutremurele sunt frecvente în Vanuatu, un arhipelag cu circa 330.000 de locuitori situat pe așa-numitul \"Cerc de Foc al Pacificului", o zonă cu activitate seismică intensă. 

Republica Vanuatu, este o țară insulară din Melanesia, situată în Oceanul Pacific de Sud. Arhipelagul, de origine vulcanică, se află la 1.750 km est de nordul Australiei, la 540 km nord-est de Noua Caledonie, la est de Noua Guinee, la sud-est de Insulele Solomon și la vest de Fiji.

