Realitatea PLUS face apel la instituțiile statului să verifice sumele cheltuite de partide în campaniile electorale și modul în care sunt acordate subvențiile de la buget. Totul vine după ce Realitatea a fost acuzată că ar fi încasat bani ilegal de la partidul AUR pentru a-i face campanie lui George Simion. Însă datele publice arată contrariul: AUR se află abia pe locul al patrulea în ceea ce privește valoarea subvenției, iar comparativ cu USR, PSD și PNL, Alianța pentru Unirea Românilor a cheltuit cel mai puțin pentru presă în anul 2024.