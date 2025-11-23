În ziua de 23 noiembri, la ora 11:36:25 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 147.3 km.
Potrivit INFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km V de Focsani, 60km E de Sfantu-Gheorghe, 64km NV de Buzau, 70km E de Brasov, 89km NE de Ploiesti.
Cutremur în România! În ce zona s-a produs și ce magnitudine a avut
Un seism de slabă intensitate s-a produs duminică dimineață, în zona Vrancea, potrivit Institutului pentru Fizica Pământului.
