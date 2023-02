Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a făcut prăpăd în provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atât de puternic încât s-a resimțit și la 90 de kilometri în Siria unde a produs sute de victime. Seismul devastator a durat mai mult de un minut și s-a produs la aproximativ 15 kilometri adâncime.

Cel puțin 38 de persoane au fost declarate moarte în Turcia și alte 62 au murit în Siria. Sute de clădiri au fost distruse, iar oamenii sau ieșit pe străzi în ciuda frigului. Echipele de salvare și locuitorii caută supraviețuitori printre ruine.

Guvernatorul provinciei Osmaniye a declarat că cel puțin 34 de clădiri s-au prăbușit din cauza cutremurului, în timp ce guvernatorul din Malatya a declarat că în regiunea sa au căzut 130 de clădiri.

