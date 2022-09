Cutremurul a avut loc la o adâncime de 61 de kilometri. Pe lângă cei care au murit, mulți alții sunt dispăruți iar autoritățile fac eforturi pentru a-i găsi.

Papua Noua Guinee se află în așa-numitul "Cerc de Foc al Pacificului", o zonă unde se înregistrează aproximativ 90% din activitatea seismică și vulcanică a lumii și unde se produc aproape 7.000 de cutremure pe an, majoritatea de intensitate moderată.

