Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, cei doi au atras atenția forțelor de ordine prin comportamentul lor ostil. La controlul corporal preventiv, asupra lor au fost găsite două cuțite, iar în atelaje, mai multe obiecte tăioase ce puteau fi folosite pentru acte de violență sau pentru perturbarea liniștii publice.

„La vederea jandarmilor, cei doi au manifestat o atitudine provocatoare. În urma verificărilor, au fost descoperite arme albe și unelte periculoase”, au precizat reprezentanții instituției.

Jandarmii au întocmit documentele necesare și au sesizat Poliția, care va continua cercetările sub acuzația de port fără drept de obiecte periculoase în locuri destinate agrementului și distracției.