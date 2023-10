La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, jandarmi, poliţişti şi angajaţi ai Distrigaz, care au procedat la oprirea furnizării de gaz în vederea efectuării reparaţiilor.



"Am asigurat măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, am intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi cu o ambulanţă SMURD. La faţa locului au fost prezente şi două echipaje ale Distrigaz. Ar fi fost vorba despre o ţeavă de gaze fisurată, un branşament rupt din conducta principală. În momentul în care au ajuns echipele Distrigaz, a fost oprită scurgerea de gaz, au fost evacuaţi aproximativ 120 de elevi, inclusiv preşcolari. Au fost afectaţi consumatorii de pe trei străzi. La faţa locului au intervenit şi echipaje de jandarmi şi poliţie", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, Alisa Antonia Ioniţă.



La faţa locului s-a deplasat şi conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Buzău, care a luat decizia de a sista orele de curs şi de a trimite toţi elevii acasă, astfel încât niciun copil să nu fie pus în pericol iar lucrările de reparaţii să se deruleze într-un timp cât mai scurt.



"Au fost efectuate lucrări de reamenajare a străzii, s-a fisurat o ţeavă de gaze. Copiii din primul corp de clădire de la stradă, în jur de 100, au fost evacuaţi în clădirea din spate a liceului. M-am deplasat la faţa locului, gazele au fost oprite. Ulterior am decis să le dau drumul copiilor acasă, astfel încât lucrările să se desfăşoare fără impedimente. Având în vedere că şi mâine este zi liberă, vom vedea cum vom recupera orele. Ne-am asigurat că toţi copiii au ajuns acasă", a precizat pentru AGERPRES inspectorul adjunct al IŞJ Buzău, Daniela Palcău.



Întreaga zonă a fost izolată de autorităţi.