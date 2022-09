"Inca o data, Colterm s-a pregatit bine pentru aceasta iarna. A facut stocuri de carbune. Avem un stoc de 30 de mii de carbune. Vom intra cu stocul cel mai mare vreodata in aceasta iarna si asta datorita faptulyui ca am inchiriat aceatsa gara. A cumparat gaz, deci are deja gaz inmagazinat, deci are deja bani dati. Dar are nevoie de un contract pe teren lung sa nu avem emotii ca sunt furnizori mici care au semnat un contract si nu mai pot apoi sa livreze", a afirmat edilul, intr-o postare pe Facebook.