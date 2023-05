Berbec

Femeia berbec este o fire impulsiva si adesea nu are rabdare sa respecte o dieta asa cum ar trebui. Mai mult de-atat, din cauza programului incarcat sau dezorganizat, de multe ori ajunge sa manance pe fuga, iar acest lucru atrage kilogramele in plus, scrie Divahair. Pentru a slabi este necesar, in primul rand, ca ea sa isi organizeze mesele, sa isi faca un program echilibrat si sa isi acorde timpul necesar, bucurandu-se totodata de alimentele pe care le consuma. Data fiind natura zodiei, odata ce aceste criterii sunt respectate, femeia berbec va slabi fara prea mari probleme.

Taur

Majoritatea taurilor nu se dau in vant dupa activitatile fizice, iar aceasta este sursa problemelor lor. Adesea, femeia taur incearca diete dupa diete, fara sa realizeze ca singurul lucru care ii lipseste este sportul. Fiind destul de incapatanate, nativele acestei zodii sunt si cele care incearca acele diete rapide, fara a obtine rezultatele visate dupa cum este de asteptat. Pentru aceasta zodie, recomandarea principala a astrelor este miscarea - oriunde, oricand, sub orice forma. Combinata cu o dieta echilibrata, rezultatele nu vor intarzia sa apara.

Gemeni

Nativele din gemeni traiesc emotiile de doua ori mai puternic decat nativele celorlalte zodii. Tocmai de aceea, la aceasta zodie putem intalni probleme de alimentatie care au la baza starea sufleteasca, cum ar fi mancatul emotional. Altfel, femeilor gemeni le sunt recomandate mai degraba dietele usoare, care sa le permita sa piarda in greutate in timp, avand siguranta ca nu se vor mai ingrasa. Pentru ele, trucurile simple precum renuntarea la excesele alimentare ori la bauturile dulci, pot da rezultate spectaculoase, deoarece majoritatea se bucura de un metabolism bun.

Rac

Din pacate sau din fericire, femeile din aceasta zodie iubesc sa gateasca si sa experimenteze tot felul de preparate culinare, fapt care s-ar putea sa stea in calea siluetei dorite. Pentru ele, principalul sfat astrologic este in primul rand hotararea - se stie ca racii sunt destul de nehotarati, iar uneori iau decizii foarte greu. Apoi, ar fi indicat ca femeia rac sa isi faca singura un plan de slabit care sa corespunda tuturor cerintelor ei si sa nu excluda miscarea. Dat fiind faptul ca racii nu sunt iubitori de multimi, precum salile de fitness, exercitiile fizice facute in aer liber sau acasa sunt cele mai eficiente in cazul lor.

Leu

Leii sunt adevarati campioni in ceea ce priveste slabitul, ei putand sa uimeasca pe toata lumea cu un numar impresionant de kilograme pierdute. Fiind foarte hotarate si active, femeile leu au rareori probleme cu kilogramele in plus, iar atunci cand acest lucru se intampla, cauza principala o reprezinta lipsa timpului. Ca si in cazul berbecilor, nativelor acestei zodii le sunt recomandate organizarea si rabdarea. Numai cu ajutorul unui program organizat si a unor mese regulate, leoaicele vor reusi sa slabeasca.

Fecioara

Fecioarele sunt firi foarte atente la detalii, iar asta inseamna ca vor avea grija nu numai de silueta, dar si de aspectul lor general. Totusi, in cazul in care se ingrasa din diferite cauze, fecioarele slabesc cel mai bine practicand diferite sporturi. Fiind zodie de pamant, femeia fecioara se poate apuca cu incredere de alergat, de tenis, de volei sau de orice alt sport care presupune contactul cu solul.

Balanta

Balantele sunt mari iubitoare de dulciuri si, adesea, acest lucru se vede pe silueta lor, mai ales in zona soldurilor. Pentru a slabi ele au nevoie de echilibru, la fel ca in orice alta activitate pe care o desfasoara. Mai exact, balantelor le sunt recomandate dietele care sa le permita sa manance din orice au pofta, cate putin. O femeie balanta nu va reusi niciodata sa tina o cura de slabire stricta sau, daca va reusi, va suferi mai tarziu cand se va ingrasa la loc. Dietele echilibrate, insa, sunt sansa lor spre silueta mult visata.

Scorpion

Si scorpionii sunt amatori de dulciuri, insa nu in aceeasi masura ca balantele. In cazul lor insa, rareori efectele se vad pe silueta. In mare parte, femeia scorpion este extrem de determinata si nu va astepta niciodata ca kilogramele sa se acumuleze, ci va incepe o dieta de indata ce va observa prima schimbare. In cazuri destul de rare, atunci cand o femeie scorpion are cateva kilograme in plus, recomandarea astrelor este reintoarcerea spre sine, meditatia si echilibrul interior - scorpionii au o vointa foarte mare si pot obtine ceea ce isi doresc, trebuie doar sa constientizeze acest lucru.

Sagetator

Femeia sagetator este iubitoare de miscare, asadar nu va avea mari probleme de greutate de-a lungul vietii. Totusi, daca kilogramele in plus incep sa-si faca aparitia, solutia este tot sportul. Sagetatorii sunt buni sportivi in general, iar acest lucru nu poate decat sa fie in avantajul lor si al sanatatii lor - Alege un sport care te reprezinta si kilogramele in plus vor disparea in scurt timp.

Capricorn

Multe femei capricorn au probleme de greutate - fie sunt prea slabe, fie mai grasute. Tocmai de aceea, lor le sunt recomandate dietele pe baza de alimente cat mai naturale, cu multe fructe si legume proaspete, lactate, carne alba si cereale integrale, pentru ca organismul lor sa-si regaseasca echilibrul. Gandeste-te ca nu este vorba de o dieta, ci mai degraba de un mod de viata. Alege sa renunti la mancarea semipreparata, la mesele luate pe fuga ori la cele luate in oras. Incearca sa faci o schimbare in viata ta si vei vedea ca si silueta ta va reveni la normal.

Varsator

Varsatorii sunt persoane care slabesc usor, in general, si mai ales cu ajutorul lichidelor. Hidrateaza-te intotdeauna, bea multe ceaiuri naturale si sucuri din fructe proaspete. Tot lichidele ii si ingrasa, insa, pe nativii acestei zodii - Renunta la alcool, la sucurile cu prea mult zahar, din comert, la bauturile carbogazoase si vei observa ca iti vei recapata rapid silueta sanatoasa.

Pesti

Pestii sunt usor de influentat, iar majoritatea nativelor acestei zodii cad prada dietelor fulger, care le afecteaza, din pacate, sanatatea. Secretul, in cazul lor, este dieta bogata in alimente naturale - salate, legume pe gratar, supe etc. De asemenea, o parte din pesti au probleme legate de sanatatea oaselor, asadar, din dieta nu ar trebui sa le lipseasca lactatele si alimentele bogate in calciu.