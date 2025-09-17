De ce ar trebui să îți golești periodic cookie-urile

Cookie-urile și fișierele din cache sunt mecanisme prin care site-urile și aplicațiile te pot urmări. La fiecare accesare, acestea rețin setări, preferințe și informații legate de conturi. În timp, se conturează un profil digital detaliat, care poate fi valorificat în campanii publicitare. Ștergând aceste date, reduci șansele ca activitatea ta online să fie monitorizată. În plus, riscul ca cineva să exploateze cookie-urile pe rețele Wi-Fi nesecurizate scade considerabil. Astfel, această practică nu este doar o simplă rutină tehnică, ci un pas real în protejarea securității personale.

Pașii pentru curățarea cookie-urilor din browser

Indiferent dacă folosești Google Chrome, Brave, Firefox, Opera sau Samsung Internet, procesul este aproape identic. Din meniul browserului trebuie să mergi la Setări, apoi la Confidențialitate, unde vei găsi opțiunea Ștergeți datele de navigare. De aici poți elimina cookie-urile, istoricul și fișierele stocate în cache. Odată cu această ștergere, sesiunile salvate vor fi pierdute, ceea ce înseamnă că va trebui să te reconectezi pe site-urile utilizate frecvent. Totuși, parolele stocate în Contul Google pot fi recuperate automat, astfel că experiența nu devine anevoioasă.

Schimbare majoră pe WhatsApp. Aplicația introduce codul PIN pentru conversații și un nou mod de confidențialitate

Ce trebuie făcut cu aplicațiile instalate pe Android

Urmărirea digitală nu se rezumă doar la browsere. Și aplicațiile precum Facebook, Instagram, Twitter sau Snapchat creează propriile fișiere locale pe dispozitiv. Pentru a le elimina, accesează Setările telefonului, mergi la secțiunea Aplicații, selectează aplicația dorită și intră la Stocare. Acolo vei găsi opțiunea pentru ștergerea datelor și a memoriei cache. Această acțiune nu șterge conținutul salvat în cloud, ci doar fișierele păstrate pe dispozitiv. După resetare va fi nevoie de autentificare din nou, însă avantajul este dublu: spațiul intern se eliberează și aplicațiile colectează mai puține informații local.

Confidențialitatea digitală și obiceiurile de igienă online

Cookie-urile nu ocupă doar memorie, ci pot fi folosite pentru a crea profiluri detaliate despre interese, comportamente și chiar programul zilnic al utilizatorilor. Publicitatea targetată se bazează pe aceste date, iar lipsa unor obiceiuri de igienă digitală face ca fiecare pas în online să fie anticipat și exploatat. Ghidurile oficiale ale browserelor mobile arată că ștergerea cookie-urilor și a fișierelor cache este un proces rapid, dar cu un efect considerabil: mai multă intimitate și un control real asupra felului în care ești urmărit pe internet.

WhatsApp pregătește o funcție revoluționară de care nici nu știai că îți trebuie