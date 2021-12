Realitatea PLUS

„Am pregătit eu o salată de beuf, salată de vinete. Am avut norocul să găsesc la magazinul românesc gogonele murate, pe care le ador. Am caltaboș, cârnăciori, am cumpărat cozonac. Dar cel mai important în aceste momente este să simți gustul de acasă”, a precizat Loredana Hotnog, româncă stabilită în Franța.

„Avem foarte multe localuri, restaurante, club discot pentru că români și ale românilor și atunci sunt fel de fel de evenimente organizate tocmai că cei din comunitatea noastră să reușească să petreacă cât mai strâns împreună”, a afirmat Anca Manolea, româncă stabilită în Italia.

„S-a reinstaurat din nou regula de șase persoane. Pe mine nu m-a afectat atât de tare pentru că întotdeauna la noi Crăciunul l-am petrecut în familie, iar petrecerea de Crăciun a fost cât de cât restrânsă”, a explicat Alex Hrincă, român stabilit în Marea Britanie

„Cum petrec grecii Crăciunul? Ei nu au sarmale și nu au nici cârnații sau prăjiturile pe care le avem noi. Se adună toată familia și fac un porc la rotisor. Mănâncă, beau un pahar de tzipură, o țuică foarte slabă sau uzo. Și ascultă muzică tradițională”, a precizat Ioana Selner, româncă stabilită în Grecia.

Românii din Diaspora spun că, oricât ar încerca să regăsească în țara adoptivă, o atmosferă similară cu cea de acasă, nu reușesc.

„Afecțiunea care lipsește când ești departe, în cazul în care nu ești cu familia lasă un gol în inimă, în suflet imens”, a explicat Anca Manolea, româncă stabilită în Italia.

„Oriunde aș umbla în lume tot acasă mă întorc”, a precizat Ioana Selner, româncă stabilită în Grecia.

„În străinătate ce ne lipsește și ce nu regăsim niciodată este caldura aceea sufletească specifică. Aceasta există doar acasă”, a declarat Loredana Hotnog, româncă stabilită în Franța.