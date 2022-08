Scenariile lansate de Victor Ponta au fost analizate în ediția de marți seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

Fostul premier Victor Ponta a făcut mai multe dezvăluiri despre cum funcționa statul paralel în perioada în care a condus Guvernul, despre blocarea autostrăzii Comarnic-Brașov în ultimii ani. În același timp, fostul prim-ministru social-democrat a lansat și mai multe scenarii despre alegerile prezidențiale din 2024.

„De ce spune Victor Ponta că nu numai că n-a construit autostrada Comarnic-Brașov, ci de ce toți ceilalți premieri de după el nu au mai avut curaj să deschidă subiectul ăsta. (...) Mă bucur foarte tare că demersurile mele de a vorbi despre perioada de glorie a statului paralel din perioada lui Traian Băsescu, chiar dacă Victor Ponta s-a suparat pe mine, am spus foarte multe lucruri, m-a dat in judecata, in septembrie primul termen, dar a inceput sa vorbeasca, timid, dar a inceput sa vorbeasca”, a declarat Anca Alexandrescu, marți seară la Culisele statului paralel.

Fostul premier Victor Ponta susține că autostrada Comarnic-Brașov a fost blocată de statul paralel. Ponta a dezvăluit într-un interviu pentu Gândul legătura dintre DNA și blocajul de pe Comarnic-Brașov. În plus, acesta a explicat și de ce ceilalți 7 premieri care i-au urmat nu au continuat lucrările: de frica unui dosar penal.

„Erau gata contractele, pe noi nu ne costa nimic și înainte să anunț semnarea a venit Băsescu și a zis sunt „indicii de corupție” și ne amenința cu DNA-ul, cu pușcăria și toți funcționarii s-au speriat. După mine au mai fost 7 prim-miniștri, așa: Cioloș, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, Orban, Cîțu și Ciucă . Ai mai auzit pe vreo unu să mai zică ceva de Comarnic – Brașov? Eu cred că toți 7 au zis „băi, ce și-a luat o prostul ăla.. nu ne-o mai luăm și noi”, a declarat fostul premier Victor Ponta, invitatul lui Marius Tucă la ediția specială, potrivit Gândul.

„Erau gata contractele și atenție nu cu chinezi, nu cu turci…că ne sar ăștia în cap. „Luați și voi cei mai mari din Europa”. Cei mai mari erau așa Vansip – francezi, Strabag – austrieci, Aktor – greci, care au făcut multe și mari (proiecte și autostrăzi) .. și am zis gata, ok, să anunțăm semnarea, după care a venit Băsescu și a zis sunt „indicii de corupție”.

Era un consorțiu de firme, consorțiu de 3 firme. Treaba era în sensul următor: ei puneau banii, atunci era 1,7 milioane – Autostrada Comarnic-Brașov, 46 de kilometri. Contractul era cum sunt în toată Europa. Ei pun taxă la autostradă. Nu-și închipuie nimeni că din taxa aia din 2 lei 5 lei 7 lei cât în ei își acoperă ei cei 1,7 miliarde... era o chestie de trafic, nu se acoperă. (...) Adică, tu ai încasat din taxa aia de la cetățeni 100 de lei, de fapt, tu trebuia să încasezi, ca să-ți recuperezi banii 150 de lei.. îți mai dau eu 50 lei de la buget. Ăsta dealul! era copiat. (...) Sincer să fiu, în prostia mea am zis băi, ok, au pus-o pe Kovesi, ne-a anchetat pe toți, i-a luat pe toți. Au fugit toți de la CNADNR și am zis bine, domne, ok, hai, lasă, că voi câștiga alegerile, pleacă Băsescu și ne apucăm în ianuarie. Nu eram convins că o să câștig, dar eram convins că oricine vine după Băsescu, nu e așa nebun ca Băsescu. Adică DNA-ul, dacă știa ceva, zicea „ia semnați, mă, contractul, luați banii să vă prindem în flagrant”. El ne-a anunțat dinainte că se cercetează, că urmează să se întâmple ceva grav. S-a speriat toată lumea. (...) Funcționarii de la CNADNR, de la minister au și ei un salariu de 1.000-2.000 de euro. Nu vor să se pună cu Băsescu, cu DNA-ul. (...) Cei 7 prim-miniștri de după, atât de deștepți au fost că niciunul nu s-a mai atins de Comarnic-Brașov”, a mai declarat Victor Ponta.

Anca Alexandrescu a evocat declarațiile lui Sebastian Ghiță din ianuarie 2017, care spunea că „este vorba de dl Coldea. Ponta își dorea să continue proiectul Comarnic - Brașov, însă Coldea nu a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a amenințat de față cu mine că îl va aresta și pe el și pe funcționarii CNADNR care îndrăznesc să avanseze cu acest proiect. Îl va aresta dacă va semna contractul. În februarie 2015 i-am reproșat lui Coldea că blochează România și nu numai. Mi-a răspuns nervos că europenii vor autostrada Pitești-Sibiu, pentru că acolo e definit culoarul european, iar restul de bani trebuie să îi păstrăm pentru armament. I-am spus că Pitești Sibiu costă 7 miliarde, iar Comarnic-Brașov sub un miliard și o putem face în maxim 3 ani. A fost ultima mea discuție pe 1 februarie 2015. A plecat foarte supărat și după două săptămâni atât fostul premier, Ponta cât și eu ne-am trezit cu dosar”, potrivit ziare.com.

„Eu l-am atacat pe Ponta, am proces cu el. Dar de ce nu a mai facut niciunul nimic după ce a plecat Ponta?”, a întrebat afirmat Anca Alexandrescu legat de stoparea demersurilor pentru autostrada Comarnic-Brașov.

Documente exclusive au fost prezentate la Culisele statului paralel: certificatul de urbanism, planurile pentru autostrada Comarnic-Brașov:

„Niciun ministru nu este traumatizat dacă primul ministru este foarte ferm. (...) Ponta a facut compromis cu Kovesi, a acceptat alte politici impuse de Băsescu. Sa nu spuna ca a fost blocat de Coldea. Pai m-am dus la Udrea sa negociez, e declaratia lui Udrea. Trebuie să o pui pe Kovesi prim-procuror. Dl Ponta trebuia să vină la partid. (...)

În România ori sunt niste patrioti curajosi care fac pentru Romania, cum fac grecii, italienii, cei din Bulgaria, cum face Orban (Viktor Orban - n.r.), ori ne predăm cu totul. (...)

Cum să fii adjunctul SRI si sa ameninți în halul asta și tu să accepți asta? Daca eram prim-ministru si eram amenintat pleca batut de acolo pe loc. (...) Ieseam in conferință de presa 10 minute si spuneam: Români, uitati cum ameninta. (...)

Cine s-a batut cu ei public? Cine a vrut sa ma aresteze. (...) Unii au mers pana la capapt. Unii au mers la puscarie. (...) Spun că la discutia din crama, din vie, s-a discutat. (...) Noi in 2012 am castigat, ne-au dat increderea noua si lui Crin Antonescu. Noi am avut un singur USL corect si cinstit, dupa care unii de la masa restrânsa, de asta a ramas Crin stupefiat. Am dat toate voturile să-l suspendăm pe Băsescu”, a declarat fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu, la Culisele statului paralel.

„N-ați mers până la capăt. Pentru că nu ați mers până la capăt, de aceea au mers la pușcărie. (...)

A spus Sebastian Ghiță că i-a zis Coldea că se dorește Pitești-Sibiu? Ce autostradă se face acum? Pitești-Sibiu. S-a făcut ce vor ei, ce are nevoie România, mai încolo. Se fac aceste autostrăzi cu banii românilor, care stau zile întregi ca să meargă un weekend la munte. Românii nu merită?! Din banii lor se plătesc”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Domnul Ponta a mai avut un mic moment de adevăr, nu a spus tot, dar cumva ne lasa sa intelegem ce s-a intamplat la alegerile prezidențiale (2014 - n.r.), dar ne spune si ce se va intampla la alegerile din 2024”

Ponta crede ca Geoană va candida dar nu „decidem noi cine. M-am mai deșteptat și eu. (...) Geaoană a câștigat alegerile dar nu a fost dorit. Probabil ca chestia cu Vîntu a contat”, potrivit Gândul.

Codrin Ștefănescu: „Ponta joacă teatru”.

Anca Alexandrescu: „Ne mai vedem în 2024, după alegeri. Cred ca are dreptate. Este opinia mea”.

„Nu cred în forțe oculte. (...) Geoană a pierdut ca în finala cu Băsescu nu a stiut ce a facut la Vintu, in noaptea aia am pierdut 1,5 procente. Răspunsul era așa: Nu am fost numai la Vîntu am fost si la mogulul cutare, mogulul cutare. (...) Fiecare mogul mi-a spus despre flota ca e un mister. Si intreba unde-i flota, pentru Băsescu, și câștigam alegerile. Nu a fost niciun sistem, pur și simplu am pierdut pe mâna noastră”, a declarat Codrin Ștefănescu.

„Cred ca am trait in țări și momente diferite. Își aduc aminte rezultatul inițial? Și la Năstase, si la Geoană, aceeasi poveste. La indigo”, a mai observat Anca Alexandrescu.

„Ponta a pierdut pe mana lui. Nu cred ca pot fi trucate voturile in asa maniera. Nu credeam ca va ajunge PNL la guvernare dupa ce a boicotat referendumul pentru familie. (...) Se intampla. (...) Iar Ponta a pierdut pe mâna lui si a noastră. Nu trebuia să intre în campanie si să-l injure pe Iohannis”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

„Mă interesează ce se întâmplă în 2024. Oamenii vor fi manipulați cum au fost și la celelalte alegeri. (...) Că vine Geoană acum călare pe un cal alb, i se creeaza un vehicul despre care o să vorbim mâine. Se adună niște oameni din toate mediile, care sunt plătiți cu bani nu știu de unde, de un ONG. (...) Nu e vina oamenilor. Ce sa faca oamenii? Care e increderea in politicieni astăzi? E cea mai ascazuta rată de încredere. (...)

Ponta a pierdut pe mâna lui Coldea. Restul sunt amănunte. Restul e cancan (...)

Discuția este utilă acum tocmai ca să nu se lase manipulați”, a concluzionat Anca Alexandrescu, marți seară, la Culisele statului paralel.