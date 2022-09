"Soldații înrolați nu participă și nu vor participa la lupte. Nici nu va fi vreo înrolare suplimentară de rezerviști”, declarara Vladimir Putin, în discursul ținut pe tleviziunea, cu ocazia zilei de 8 martie, când erau deja semnale că "operațiunea militară" din Ucraina, planificată să dureze câteva zile, s-a izbit de de o rezistență și o pregătire militară neașteptat de eficiente.

Putin to Russians on March 8:



“I understand how you're concerned for your loved ones... There will be no draft of reservists.”



Certainly not the first promise he’s broken, but quite likely the most consequential pic.twitter.com/fwFiLL0d9U