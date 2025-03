Desi nu se gateste cu carne, preparatele de post pot fi mult mai sanatoase si gustoase decat cele care contin carne. Astazi te vom invata sa prepari sarmale de post in foi de varza, sarmale care le prepara si maicutele la Manastirea Prislop.



Ingrediente pentru sarmale de post:



– 1 varza murata mare

– 450 g ciuperci champignon

– 1 morcov maricel – ras prin razatoarea fina

– 1 felie mica telina rasa

– 1 ceapa mare tocata fin

– 130 g orez

– 300 ml suc de rosii

– 3 linguri pasta de rosii

– 1-3 frunze dafin

– 1 lingurita cimbru uscat

– 1/2 legatura patrunjel verde tocat marunt

– sare

– piper proaspat macinat

– boabe de piper

– 2 crengute de cimbru

– 1 praf oregano

– 2-3 linguri ulei

– apa fiarta

Cum se prepară sarmalele de post - rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Prislop

Calim ceapa tocata marunt in 2-3 linguri ulei pana devine sticloasa.

Ce afecțiuni ascunde pofta de fructe și legume. Descoperă mesajele pe care le transmite organismul tău



Apoi punem jumatate din morcovul ras si le calim imreuna inca 1 minut. Punem ciupercile tocate marunt peste acestea si continuam sa calim pana se inmoaie putin. In acest moment adaugam orezul spalat bine si scurs, cimbrul, sare, piper si patrunjelul tocat marunt.

Mai tinem pe foc inca 1-2 minute. Luam frunza de varza in mana si punem compozitia de ciuperci cu orez – cam o lingura – pe latimea frunzei, astfel incat sa ne ramana 2 cm la un capat si la celalat al frunzei.



Rulam sarmaua si introducem capatul ingust inauntru pentru a nu de desface sarmalele cand le fierbem.



Cateva frunze de varza le taiem julien si le punem pe fundul oalei impreuna cu restul de morcov ras si telina rasa fin.



Amestecam sucul cu pasta de rosii si punem 1/3 din cantitate peste varza julien, apoi incepem sa aranjam sarmalele cu ciuperci si orez, aranjand pentru acestea crengute de cimbru si presaram putin oregano uscat.



Cand terminam de aranjat sarmalele, turnam restul de suc de rosii, mai punem un rand de varza taiata julien si boabele de piper. Adaugam uleiul si apa fierbinte pana la nivelul sarmalelor.



Fierbem in jur de 30 minute la foc mediu-mic cu capacul pus si avand grija sa completam cu apa, daca este nevoie. Dupa acest interval, le dam la cuptor pentru 45-50 minute (in cuptorul preincalzit la 200 grade Celsius). Se servesc calde.

Ingredientul secret care se pune în fasolea bătută pentru a-i da un gust delicios