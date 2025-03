Născută pe 15 octombrie 1983, în zodia Balanță, la Deva, Anamaria Gavrilă a intrat în Parlament în 2020 pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). În 2023, a decis să părăsească partidul pentru a înființa Partidul Oamenilor Tineri (POT), care a susținut ulterior candidatura lui Călin Georgescu.

„Până în 2020 nu am fost niciodată în politică și nu am activat în niciun fel de organizație, nici măcar în studenție. Am, însă, un simț foarte puternic dezvoltat pentru dreptate, corectitudine și treabă bine făcută. Am intrat în arena politică când am realizat că Deva are nevoie de toate aceste lucruri, candidând la funcția de primar.

Din păcate, orașul are o imagine de declin economic și social. Tinerii pleacă după liceu, populația este îmbătrânită și orașul este plin de clădiri vacante sau neterminate, infrastructură învechită, săli de jocuri de noroc, case de amanet și magazine second-hand. Toate acestea reflectă starea reală a lucrurilor.

În iulie 2020 m-am întors acasă, la Deva, unde m-am născut și vreau să rămân!” a scris Anamaria Gavrilă în biografia sa.

Pozele din urmă cu 20 de ani ne arată o tânără veselă și plină de speranță:

Recent, Anamaria Gavrilă a ales să se retragă din cursa pentru Cotroceni în favoarea liderului AUR, George Simion:

„S-a luat hotararea ca impreuna sa-l sustinem pe cel care are cele mai multe sanse. Pentru ca George Simion are un partid mare in spatele sau, are o structura, noi toti trebuie sa trecem peste partid, asa cum a spus si domnul Calin Georgescu si sa sustinem aceasta miscare dandu-i toate sansele. Asadar, eu ma voi retrage ca sa nu apar pe buletinul de vot si ca sa nu se imparta voturile. Ne place, nu ne place, este un numar limitat de candidati pe care ii avem pe buletinul de vot si noi trebuie sa alegem cu sufletul si sa intelegem si sa respectam decizia lui Calin Georgescu, care a luat-o impreuna cu noi”, a declarat Anamaria Gavrila la Realitatea Plus.

În ceea ce privește declarația de avere, președinta POT, Anamaria Gavrilă, deține mai multe terenuri în județul Hunedoara, 3 intravilane și două agricole, toate însumând aproximativ 21.000 de metri pătrați. În declarația de avere a acesteia mai figurează două apartamente în Hunedoara, de 74 și 26 de metri pătrați, și o casă de 563 de metri pătrați tot în același județ. Șefa POT conduce o Kia Kona electrică, fabricată în 2021, iar în depozitele bancare a strâns 101.000 de euro și 12.296 de lei. În ceea ce privește împrumuturile acordare în nume personal, acestea se ridică la 9.500 de euro, iar la capitolul datorii și credite figurează un credit de 18.205 euro. Anamaria Gavrilă încasează 129.868 de lei anual de la Camera Deputaților, o chirie pentru un apartament de 9.450 de lei anual și o rată pe apartament de 14.224 de lei anual.

Zarurile au fost aruncate! George Simion, candidatul UNIC al suveraniștilor pentru Cotroceni: Mesaj de forță și unitate - VIDEO