Dumitru Iliescu: Comisarul de politie judiciara tot incerca sa ma convinga sa coloborez cu procurorii, sa raspund tot ce ma intreaba, spunandu-mi ca avocatii tergiverseaza lucrurile si o sa fie mai dificil pentru mine daca se tergiverseaza. Bineinteles ca i-am spus ca voi colabora cu procurorii. De vreo 7 ori a sunat si l-a sunat cineva din Bucuresti de la Directia Nationala Anticoruptie, se adresa cu formua „sefa” si o asigura ca toate lucrurile sunt bune.



I-am spus dau declaratia respectiva dar vreau inainte sa vad dosarul. Atunci procurorul mi-a zis „domnul general imi pare rau dar nu veti vedea maine dosarul pentru ca sunteti liber sa mergeti. Dar asta dupa ce se conultase cu Kovesi si cu Coldea.



In 2006 inainte ca domnul Maior sa fie desemnat de Basescu ca director SRI, domnul Geoana m-a sunat in octombrie si mi-a spus ca fusese chemat de urgenta la Basescu si ii propusese sa il desemneze pe Maior din partea PSD-ului ca si candidat pentru functia de director al SRI.



Desi aveam ceva retineri fata de domnul Maior i-am facut 3 recomandari. O recomandare se referea la domnul Coldea. Si am spus asa: „Domnul Coldea in perioada in care a asigurat interimatul la conducerea SRI a inceput sa devieze de la cadrul legal. Aveam informatii ca folosea serviciul pentru chestiuni care nu erau in competenta serviciului.



Aveam date ca se conectase deja cu reprezentantii ai puterilor straine, cu alte servicii straine, le furniza informatii unele dintre ele cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare. Cum a preluat functia l-a chemat pe domnul Coldea si i-a spus ce ii recomandasem eu

Anca Alexandrescu: V-a parat la domnul Coldea

Dumitru Iliescu: Da bineinteles. Si in acel moment eu am devenit deja un adversar al domnului Coldea.



Prin 2013 am intrat in posesia unui plan al lor ca sa destructureze PSD. Consta in diminuarea influentei politice a partidului prin arestarea unor lideri la nivel central.

Dumitru Iliescu, fost șef SPP: Au fost presiuni foarte mari asupra lui Hellvig să-l mențină pe Coldea, în special din exterior. Primea ordine de la el. Ciocârlan, parte din Statul Paralel