Totul a pornit de la cartea cu numele "Frankenstein sau un Prometheus modern", publicată de britanica Marry Shelley în 1818.

Acest roman spune povestea lui Victor Frankenstein, un tânăr om de știință care dă naștere unui om artificial, într-un experiment științific neortodox.

La mai bine de un secol de la momentul lansării cărții, monstrul lui Frankenstein a ajuns unul dintre cele mai cunoscute personaje, fiind prezent în peste 50 de filme, cele mai cunoscute fiind Hotel Transylvania (2012) și Frankestein (1994), în ultimul jucând inclusiv Robert de Niro. De asemenea, s-au făcut o mulțime de piese de teatru sau jocuri video precum Frankenstein: The Monster Returns sau Frankenstein: Through the Eyes of the Monster.

Monstrul lui Frankenstein este un personaj întâlnit și la jocurile de cazino, iar compania Ruby Play a lansat în octombrie 2020 jocul Dr. Frankenstein, care ne duce în laboratorul unui om de știință nebun și ne oferă o porție sănătoasă de distracție. Jocul are o grafică excelentă și o coloană sonoră pe măsură, iar printre simboluri se află Dr. Frankenstein, Igor și asistentul său.

Cum a luat naștere monstrul lui Frankenstein

În perioada în care a fost creat acest personaj, vremurile în lume nu erau deloc dintre cele mai bune. Spre exemplu, în 1815, o erupție vulcanică din Muntele Tambora din Inonezia a ucis cel puțin 100 de mii de oameni, iar aerul a fost acoperit de cenușă și praf. Drept urmare, în vara următoare sezonul cald nu a mai apărut, inclusiv Europa fiind acoperită de ceață și de temperaturi mult sub media obișnuită. Au urmat vremuri grele, în care foametea a fost principala problemă, alături de holeră.

În acele vremuri, artiștii și scriitorii au dat naștere mai multor opere întunecate, în context cu vremurile trăite. Prinre aceștia s-a aflat și tânăra Mary Shelley, care avea doar 18 ani în momentul în care a început să scrie cartea care a făcut-o celebră.

În vara anului 1816, când s-a apucat să scrie cartea, Mary Shelley se afla în vacanță la Geneva. Vremea era atât de proastă încât nu s-a putut bucura și a stat numai în casa lordului Byron, unde se afla și medicul John Polidori și alți turiști.

În lipsa unor activități în exterior, grupul obișnuia să citească povești de groază și poezii morbide. La un moment dat, lordul Byron le-a dat tuturor o provocare: să scrie o poveste cu fantome mai bună decât cele citite anterior.

Mary era singura care nu avea un subiect, până într-o seară în care fulgerele și tunetele nu au lăsat-o să se odihnească și spune că a văzut chipul unui bărbat care seamănă cu personajul pe care îl știm astăzi din cartea Frankenstein.

Doi ani mai târziu, Mary Shelley a lansat cartea, dar a făcut-o inițial cu autor anonim. Abia cinci ani mai târziu, în 1823, numele lui Mary Shelley a apărut pe copertă. Au existat însă și voci care au susținut că autorul cărții ar fi fost de fapt Percy Shelly, soțul lui Mary.

Primele recenzii ale cărții nu au fost dintre cele mai bune, dar succesul comercial a fost unul major, în condițiile în care romanele gotice erau la mare căutare în acea perioadă.

Apoi, în 1910 a apărut și filmul Frankenstein, realizat de Thomas Edison pe o rolă de film de 15 minute. De atunci au mai apărut alte câteva zeci de filme, jocuri, piese de teatru, iar monstrul lui Frankenstein a ajuns unul dintre cele mai cunoscute personaje.