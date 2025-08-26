În jurul orei 01:25, șoferul ar fi virat greșit și a pătruns pe aleea care duce la sediul poliției. În urma impactului, bariera de acces și mai multe mașini de serviciu au fost avariate, potrivit IPJ Dolj.

După incident, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost imediat imobilizat de personalul aflat în serviciu.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii Biroului Investigații Criminale și Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Craiova”, au transmis reprezentanții poliției.

Șoferul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind dus la spital, unde analizele au indicat o alcoolemie de 1,63 g/l alcool pur în sânge. Conform surselor, acesta ar fi greșit aleea din cauza stării de ebrietate și nu ar fi avut intenția directă de a intra în curtea IPJ.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru violarea sediului profesional și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova. La finalizarea cercetarilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.