Orlando Nicoară, care prin firma pe care o deține cu Tomșa, s-a înciotat cu un personaj apropiat de grupurile rusești, pe care l-a avut chiar și acționar! Numele sau este Vasile Iuga, un bărbat care apare în momente cheie ale României recente.



Vasile Iuga a fost, până în 2020 acționar al EAD.ro, așadar coleg de business cu Orlando Nicoară.



Potrivit lui Liviu Alexa, Iuga este un personaj cu legături complexe, iar una dintre ele este asocierea sa directă cu rușii. Iuga este administrator la ALRO Slatina, companie deţinută de grupul rus Vimetco, controlat de omul de afaceri Vitali Machitski.

Fiul acestuia, Pavel Machitski ocupă funcţia e director financiar adjunct la nivelul grupului şi este membru în consiliul de arministrație la Alro Slatina, Vimetco Trading SRL şi Vimetco NV.



Proprietarul rus al ALRO este susținut de un KGB-ist care conduce industria de apărare a Rusiei, potrivit investigației, iar legătura lui Machitsky cu serviciile secrete rusești este printr-un prieten din copilărie, născut în același oraș cu el, în Cheremkhovo.



Este vorba despre Serghei Chemezov, directorul general al unui grup de firme din industria de apărare deținut de statul rus.



Fost agent KGB și general de rang înalt, Chemezov s-a împrietenit cu Vladimir Putin încă de pe vremea când ambii lucrau, în anii 80, ca ofițeri ai temutului serviciu secret rusesc în Dresda, Germania de Est.



Vasile Iuga a fost acționar și în “vehiculul financiar” Quantum Project, despre care Adrian Tomșa spune l-a folosit acum, odată cu memorandumul Clever cu OTE. Cu alte cuvinte, Tomșa a cumpărat acțiuni de la Iuga.



În plus, Vasile Iuga s-a aflat întotdeauna în anturaje cu oameni din siajul serviciilor secrete. A scris și o carte împreună cu Mihaela Nicola, fostul PR al lui Florian Coldea, fostul adjunct al SRI.



Vasile Iuga mai are și o veche relație cu grupul de la Cluj. În anul 2014 a dat un interviu în revista Sinteza, deținută de senatorul Vasile Dâncu.



Potrivit lui Liviu Alexa, Teszari a pompat zeci de mii de euro lunar, prin reclame la Digi, către revista.



Vasile Iuga este și un apropiat al unui alt membru al Grupului de la Cluj, Ovidiu Turcu, un personaj discret care a preluat, în noiembrie 2015, acțiunile casei de sondare IRES deținută de Dâncu, ca să îi mascheze acestuia interesele când a plecat ca vicepremier la București.



Tot potrivit anchetei semnate de Liviu Alexa, tot Ovidiu Turcu a fost un personaj important în creionarea guvernului Cioloș în noiembrie 2015, fiind un apropiat al fostului premier. Turcu a tras tare să impună doi oameni în executiv: pe Vasile Dâncu și pe Vasile Iuga, pe postul de consultant principal al programului de guvernare al lui Cioloș.



Astfel, potrivit investigației, Vasile Iuga, Vasile Dâncu, Zoltan Teszari și Adrian Tomșa “croșetează” de ani de zile achiziția Telekom România. Iar pentru acest scop, s-au folosit de un insider, un trădător comercial de calibru: Ovidiu Ghiman, care la un anumit moment a fost unul dintre cei mai puternici români ca funcție din Telekom România.



În aceste zile, Adrian Tomșa face eforturi să dezmintă legătura cu tutorele său financiar, Teszari. Grupul Clever încearcă să inducă faptul că în achiziția Telekom România, Tomșa reprezintă interesele unor privați, pe care însă nu îi numește, și că nu are nicio legătură cu Teszari.

Ancheta lui Liviu Alexa devoalează, însă, că cel puțin în privința firmei West Network Invest SRL, Tomșa e acționar alături de RCS-RDS, ba chiar că în 2022 a fost votat să rămână administratorul firmei pentru încă 4 ani!

În toate comunicările recente ale grupului Clever, Adrian Tomșa vorbește despre “un vehicul financiar” solid pe care ar urma să se dezvolte “un brand puternic românesc”.



Dar în realitate, Quantum Project SRL, deținut de Tomșa, este o societate comercială, cu cifra de afaceri zero.



O altă firmă care ridică semne de întrebare este și Quantum Telecom SRL, firma pe care Tomșa o deține în parteneriat cu Nicușor Sorel Schelean, un om de afaceri din Caras-Severin.



Soția lui Schelean patronează Favorit TV, iar el, pe lângă titulatura de politician traseist, este și unul dintre cei mai vechi actionari ai RCS-RDS.

Potrivit investigației, se vehiculează ideea că Tomșa cu Schelean au primit de la Teszari ordin să creioneze proiectul achiziției Telekom.



Totodată, Orlando Nicoară s-a apucat de “forat” la bugetul de marketing al OMV Petrom, folosind pe post de interfață o rudă în firma EAD.ro și asociindu-se în EAD.ro Interactive cu Cristina Pazara, soția lui Dan Pazara, pe atunci șeful de comunicare corporate al OMV Petrom.



Ziarul Bursa scria în 2018 că Dan Pazara s-a folosit de banii de marketing ai OMV Petrom, pe care i-a redirecționat către firma soției și a lui Orlando Nicoară. Pe atunci s-a lăsat cu acuzații grave în Comisia de Disciplină a gigantului petrolier.



Inițial, Ead.ro era doar o agenție de marketing, dar după eșuarea vacii de muls OMV Petrom, Orlando Nicoară a ajuns în cârdășie cu Adrian Tomșa și Vasile Dâncu. Șantajul comercial practicat de Nicoară și Tomșa, prin firma EAD.ro, are mai multe straturi.



Primul este mecanismul de control al concurenței lui Digi. Vodafone și Orange sunt obligate să cumpere transmisiuni sportive la pachet cu “prezența” în exces pe grilele acestor cabliști a tuturor produselor media din grupul Clever.



Al doilea strat este cel prin care Nicoară pune presiune pe Liga Profesionistă de Fotbal și pe campionatul românesc. Nicoară a intervenit în dispute ce privesc afacerile unor cluburi.



Deși, prin forța pe care o au, aceea de finanțatori ai cluburilor din Liga 1, Tomșa și Orlando ar trebui să fie neutri, anul trecut au încercat să preia clubul Dinamo. Cel mai probabil au fost opriți de cei care îi controlează.