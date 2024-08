Referitor la solicitarea dumneavoastra, va informam urmatoarele:

1. Ultimul control pe sectia ATI a avut loc in zilele de 14-15.08.2024, control efectuat de directorul de ingrijiri.

Nereguli constatate: Omisiuni in completarea unor inscrisuri ale asistentilor medicali ( raport de tura si foaie de nursing), lipsa formalizarii atributiilor asistentului sef de tura.

Sectia ATI a fost incunostintata de aceste nereguli si a primit, pentru conformare in conditiile legii, termen de rezolvare 30.08.2024.

2. In data de 02.04.2024 a avut loc un control in sectia ATI, al directorului de ingrijiri, in urma caruia au fost constatate urmatoarele nereguli:

Depozitarea de materiale sanitare intr-un spatiu ce nu era destinat acestui scop.

Lipsa unui grafic de curatenie. Polite neigenizate intr-un salon. Nereguli in gestionarea deseurilor.

Dulapul cu stupefiante nu era incuiat.

3. In urma controlului din 02.04.2024 directorul de ingrijiri a inaintat o Nota informativa cu privire la neregulile mai sus mentionate catre manager. Managerul a dispus inaintarea notei informative catre sectia ATI, in vederea remedierii acestora.

4. Legat de dulapul de stupefiante, mentionam urmatoarele:

Toate dulapurile cu medicamente au cheie si exista registru de stupefiante completat in momentul in care acestea sunt folosite de catre personal. Utilizarea acestor dulapuri este aproape continua, intrucat stupefiantele sunt utilizate la majoritatea pacientilor sedati din ATI. Drept urmare au existat momente in care dulapul ramanea descuiat dar supravegheat daca asistentul medical nu ridica toata medicatia necesara. Dulapul de stupefiante este in interiorul sectiei, iar supravegherea acestuia, este realizata permanent. Nu au fost semnalate niciodata inadvertente intre stupefiantele existente in dulap, cele consemnate in registru de iesiri si in foile de observatie ale pacientilor”, au răspuns reprezentanții spitalului pentru Culisele Statului Paralel.