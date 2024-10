„Nu existau chiuvete. Deci toți arestații până în 2010, în Arestul Central, se spălau pe față, pe mâini, pe dinți, folosindu-se de un furtun conectat la o țeavă din perete, care avea robinet. Era conectat un furtun care ducea la WC-ul turcesc. Oamenii se așezau acolo pe vine sau în genunchi și acolo se spălau pe dinți, foarte aproape de gaura în care defecau sau urinau. Tot acolo spălau vasele în care mâncau. Am pus chiuvete. Gigi Becali sau Patriciu venind din confort, au folosit tot furtunul. Era absolută fericire că era chiuvetă în cameră. Mai mult acolo am adus consumatorii de droguri. Nu exista duș. În cameră exista doar o țeavă și legau ei sticle de plastic sparte în fund, a povestit Marian Tudor, fostul șef al Arestului Central al Capitalei.

Cea mai pare pedeapsă era lipsa de activitate și șocul trecerii de la libertate la închisoare.

Timpul e pedeapsă grea. Familia vizitează o dată pe săptămână, avocatul ori de câte ori consideră necesar. Problema e că după ce pleacă toți, oricât de privilegiat e omul se întoarce din nou în conserva lui și stă acolo și așteaptă. Așteaptă să se scurgă cele 30 de zile. Se bucură când aude că are recurs. Se bucură când „e scos” la frigider sau la telefon sau la curtea de aer. În schimb, e tristețe mare. Tristețe și mai mare în weekend. Până luni, de vineri după-amiază. Aceste pedepse le-au primit și Năstase, și Becali, și Udrea, a povestit Marian Tudor, fostul șef al Arestului Central al Capitalei.

Elena Udrea a reușit să schimbe regulile de la arest, după ce a ajuns să fie încarcerată.

Apropo, de Elena Udrea. Tot timpul se plângea. Uite, situația mea. Vin colege la mine și-mi spun „noi ce facem cu doamnele?” Că vor și ele unghieră, vor să se epileze. Un om depresiv, distrus, nervos avea și un corp care avea nevoie de igienă. Au apărut astfel trusele și mijloacele de epilare în celulă. Era un drept, a povestit Marian Tudor, fostul șef al Arestului Central al Capitalei.

Marian Tudor a povestit că infractorii au reușit să beneficieze de banii celor care au ajuns să fie încarcerați în perioada respectivă.

Admirația venea natural, se bucurau că sunt în preajma lor, de pachetele lor, nu pentru că erau „hoți”. Ai aveau admirație strict pentru cei din breasla lor. S-au legat și prietenii acolo. Dan Diaconescu a rămas prieten cu Nea Toni, a povestit Marian Tudor, fostul șef al Arestului Central al Capitalei.Marian Tudor a povestit că serviciile secrete aveau montate microfoane în tot arestul central al Capitalei.

MARIAN TUDOR, fost șef al Arestului Central: „A fost o perioadă de glorie și a DNA-ului și a DIICOT. Cumva, organele judiciare începuseră să livreze cantitate și pot să spun că cel puțin noi, Serviciul de Reținere și Arestare Preventivă, noi, aresturile Capitalei, mă refer, nu eram pregătiți pentru fluxul ăsta mare de arestări. Am scris despre DGIPI şi SRI, Dar la un moment dat, cel puțin, clădirea asta devenise la început părea a fi un teren de joacă, un tren de joacă al unuia sau al altuia.

Am reușit să scot și din peretele biroului, nu o dată, microfoane care au fost instalate de nu știu cine. La un moment dat, cineva a venit chiar să mi-l ceară că-l are pe inventar. Și am luat acel microfon. Era marfă pentru toată lumea. Și ar trebui să înțelegem că în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă puteau să fie arestate 200 de persoane. Multe dintre aceste persoane beneficiau, aveau averi considerabile, interese în anumite afaceri”.