AA - Bună ziua, domnule Duță. Mulțumesc că ați acceptat să veniți în Culisele Statului Paralel.

LD - Mulțumesc, doamna Anca Alexandrescu, bună seara.

AA - Toate interviurile de aici încep cu o întrebare - există Stat Paralel? Și dacă da, v-ați intersectat cu el? Și sub ce formă?

LD - Acum 10 ani, când eram mai tânăr, v-aș fi spus măcar că nu știu. Astăzi, vă spus cu siguranță că da. Și în urma discuțiilor pe care le vom avea astăzi, vă voi arăta cu subiect și predicat că acest Stat Paralel, din dorința de a acapara puterea în România, care până la urmă e a noastră, a cetățenilor, nu are niciun fel de limite în a accesa tot felul de mecanisme, netransparente și uneori ilegale, în scopul de a influența, de a șantaja pe oricine este incomod. Folosind inclusiv date medicale personale ale fiecăruia dintre noi. Vă voi arăta în această emisiune, cum serviciile române de informații au acces, în mod ilegal, la toate datele medicale la toate tratamentele pe care le avem în urma problemelor de sănătate pe care le avem. Pe patul de suferință toți suntem la fel, și poate unii dintre noi nu suntem de acord ca datele noastre să fie puse la dispoziția oricui

AA - Este vorba de sistemul electronic?

LD - Cardul de sănătate e un sistem care iși face treaba că a anulat frauda din sistemul sanitar. Fraudele mari din sistem au încetat odată cu introducerea cardului de sănătate. Dar acest card de sănătate este rezultatul unui compromis pe care eu am fost nevoit să-l fac în 2010, pentru că acest card de sănătate nu se putea face fără baza de date a cetățenilor din România. Cu alte cuvinte nu existau în acel moment baze de date agregate referitoare la toți cetățenii din România. Și vă spun și de ce, pentru că serviciile speciale, vorbim aici SRI, SIE, „Doi și-un Sfert”, Armată, sistemul de justiție nu erau de acord să dea acele date personale despre acei angajați din motive pe care unii le înțeleg, alții nu le înțeleg. Să spunem de sistemul de justiție, vă dau un exemplu: nu convine nimănui să avem datele personale ale unui procuror sau ale unui judecător, care, să fac o paranteză, fiecare poate avea o cădere nervoasă și apoi să poată reveni în câmpul muncii recuperat. Ce se întâmplă cu un cetățean care la un moment dat este șantajat cu: „domnule, tu ești nebun!”, nefiind convenabil sistemului

AA - Nu s-au întâmplat astfel de șantaje?

LD - Nu știu.

AA - A apărut în presă..

LD - Eu o să revin și o să vă spun, nu se puteau face. Și atunci compromisul pe care a trebuit să-l fac, Casa Națională de Asigurări, și în esență eu, am fost folosit de persoane de la vârful SRI. Coldea, Maior, alți generali, în sensul că, sub pretextul, de altfel de bună credință al meu, de a anula frauda din sistemul de sănătate, să forțăm celelalte sisteme despre care v-am spus că nu voiau să dea bazele de date, să le pună împreună cu cele civile. Cu alte cuvinte, casa de sănătate a fost folosită ca un cal troian în curtea celorlalte servicii, în curtea structurilor militarizate, armatei, sistemul de justiție, pentru a-i forța, sub acest deziderat nobil, de a da acele baze de date.

AA - Din această info lipsește o verigă. Cum ați ajuns dumneavoastră în calitate de șef CNAS să discutați cu șefii SRI-ului?

LD - Foarte simplu. La mine s-a prezentat foarte devreme un domn general care fusese adjunct SRI, abia ieșit la pensie, generalul Zamfir, împreună cu doamna Socol, iar domnul general mi-a ținut o întreagă teorie că...

AA - În ce calitate venea fiecare dintre ei? Domnul Zamfir...

LD - Vă spun imediat. Deci mi-au spus, mi-au explicat atunci că necesitatea unificării bazelor de date este un deziderat foarte exact și foarte dorit de SRI pentru a face un așa-zis sistem „Big Brother”. Cu alte cuvinte, sistemul „Big Brother” de la SRI, cel de monitorizare a populației, nu se putea face niciodată în absența sistemului informatic de la CNAS. Parctic, ei au transplatat și au replicat acest sistem în mod ilegal și l-au folosit la un moment dat..

AA - Aveți dovezi în acest sens?

LD - Păi eu vă spun ce mi-a zis mie și am și fost dus atunci și am avut întâlnire și cu domnul Maior și cu domnul Coldea, nu era nicio chestiune ascunsă

AA - La sediul SRI?

LD – Da, la sediul lor

AA - Și ce v-au spus cei doi?

LD - Că e un deziderat și al meu, și al dânșilor, și d-aia v-am spus că a trebuit să fac acest compromis.

AA - Deci, a fost primul pas spre „Big Brother”

LD - Vă repet, nu se putea face „Big Brother”, dacă nu existau bazele de date de la CNAS, cele mai complexe baze de date din România referitoare la toți cetățenii, inclusiv la starea lor de sănătate, inclusiv la tratamente, la internări, dar structura lor tehnică practic era adaptată pentru acest sistem care s-a materializat în anul 2017, în urma unei alte minciuni

AA - Asta voiam să vă întreb, că undeva este o problemă. Acest sistem „Big Brother” a fost făcut pentru eGuvernare, cel puțin așa a spus guvernul atunci când a accesat fondurile europene SRI-ul...

LD - Una dintre chestiunile pe care eu am venit să le discut cu dumneavoastră este acest sistem ”Big Brother” pentru că el a fost făcut în urma unor minciuni pe care inclusiv Guvernul României le-a susținut în fața Bruxelles-ului. Cu alte cuvinte, exact ce ați spus dvs., fondurile României au fost accesate de Guvernul României pentru a face două proiecte care se numesc „SIIC Analytics” și „SII Infrastructură”, adică sistem informatic integrat.

Adică interconectarea tuturor bazelor de date, astfel încât ministerele importante să aibă acces la date în timp real. Pentru asta a dat Bruxelles-ul banii, pentru a face un sistem integrat civil și public în subordinea guvernului.