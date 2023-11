„Este pentru prima oară când sunt primită așa într-un județ. I-am invitat pe toți. Cei de la PSD și PNL m-au primit la Brăila. Nu vin să fac scandal, nu vin să mă bat cu nimeni, ci vin pentru că cetățenii îmi spun să vin și îmi semnalează multiplele nereguli. Am văzut ce se întâmplă pe podul de la Brăila. Mi-au spus telespectatorii ce se întâmplă, foarte multe lucruri interesante. De exemplu, la Chișcani nu folosește termocentrala. Tot acolo a fost rasă o pădure ca să apară un parc acvatic. Am vurt să fac emisiunea la Măcin, dar nu ne au primit, probabil n-a vrut domnul Horia Teodorescu. Este cea mai mare suprafață agricolă în Insula Mare a Brăilei, iar terenurile sunt administrate acum de o companie din Abu Dhabi. Plătesc 5 milioane de euro redevență pe an și 200 de milioane de euro pentru compania care deținea pământul. Iar banii nu au intrat la buget, ci la cei care s-au aflat unde trebuie la momentul oportun”, a declarat Anca Alexandrescu.

Mihai Tudose spune că ar fi preferat ca scandalul cu podul să fi avut loc acum 30 de ani, iar oamenii să aibă un pod pe care să meargă de 30 de ani.

„Cred că au sărit de 800 de milioane de euro cheltuielile totale la pod. Dacă întrebăm mai multă lume, cred că voiau motiv de ceartă de acum 30 de ani. Preferam să avem discuții de 30 de ani, să fi avut acest pod de la începutul anilor 90. Am văzut ambulanțe care așteptau să treacă Dunărea cu bacul. Probabil că au fost interese să nu se facă acest pod. Brăila-Galați este a doua aglomerare urbană după București, probabil că nu vor să ne dezvoltăm. Poate podul e simbol, pentru nu s-a trecut absolut nimic cu vederea. E un exemplu de bune practici civice, iar CNAIR nu acceptă orice recepție. Nu va prelua nimeni acel pod până nu va fi în regulă. E un pas în normalitate. Raportul din 2018 a fost solicitat de CNAIR care arăta că nu e în regula podul. Au fost probleme, dar nu s-a făcut recepția. Drumul la Jijia este cel nou, dar se poate ajunge la Tulcea și acum, drumul există, iar podul înlocuiește bacul. Constructorul spune că nu i-a pus CNAIR la dispoziție terenul, acesta fiind motivul pentru care nu s-a construit drumul”, a declarat Mihai Tudose.