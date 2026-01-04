Pentru realimentarea cu energie electrică a comunei Bucureșci, ISU Hunedoara a relocat și instalat un generator de mare putere, care deservește acum locuitorii din Curechiu, Șesuri și Merișori până la remedierea avariilor, informează Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

În continuare, 29 de localități nu au energie electrică, fiind afectați 6.470 de utilizatori (din inițial 24.510). În teren acționează 29 de echipe de intervenție: 18 locale, 6 din alte județe și 5 contractori privați.



Pe drumurile naționale, 24 de utilaje asigură intervenția, iar pe cele județene, 60 de utilaje mențin practicabilitatea sectoarelor.



Autoritățile continuă eforturile pentru normalizarea situației.

