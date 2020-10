Vineri, ora 18:00 - Cristian Rizea: Unde se retrăgeau cei mai puternici oameni din țară pentru a plănui prăduirea banilor românilor

Realitatea PLUS continua dezvaluirile din culisele statului paralel. Protejatii sistemului nu petreceau doar la Monaco sau in alte locatii exotice, ci si-au creat si in Romania luxul pe care-l iubesc atat de mult. Deputatul fugar Cristian Rizea dezvaluie care sunt cluburile unde oamenii statului paralel se desfata cu femei frumoase si sampanie scumpa.

