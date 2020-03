Viceprimarul Sectorului 2: Am dispus dezinfecția în toate locurile. Poliția va patrula pentru a veghea la siguranță și liniște

Dan Cristian Popescu, viceprimarul PNL al Sectorului 2 a declarat, miercuri seară, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS că în zonă s-a dispus dezinfecția împotriva Covid-19, iar poliția va patrula în tot sectorul pentru siguranța cetățenilor

”Eu cred că în această perioadă fiecare trebuie să își facă treaba acolo unde este. Eu în Sectorul 2 am dispus dezinfecția în toate locurile în care am putut și în zona spitalelor, lăcașelor de cult, marilor magazine, locuri de joacă, Piața Obor și duminică am avut o dezinsecție amănunțită în această piață (...) De asemenea, poliția va patrula în tot Sectorul pentru a veghea la siguranța și liniștea în sector. Sunt lucruri foarte importante, pe care trebuie să le facem pe lângă comportamentul corect de a sta în casă„ a declarat viceprimarul într-o intervenție telefonică, în cadrul emisiunii ”Jocuri de Putere”, la Realitatea PLUS.