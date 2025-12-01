Cristela Georgescu: „Simt durerea imensă a românilor din diaspora!”

„În aceste zile când cel rău umblă fără sfială printre noi, este foarte important să fim împreună, la sfânta liturghie, să ne rugăm cat mai mult și să îi cinstim pe sfinții noștri pentru că în acest an, încă o dată, ei ne-au demonstrat că ne oferă cea mai statornică prietenie.

Este într-o mare încercare, este într-o încercare îngăduită de Dumnezeu și mă rog ca românii să înțeleagă că nevoie să se unească și să treacă acest test împreună în fața lui Dumnezeu.

Credința e foarte importantă. Eu o consider o parte intimă a fiecărei persoană și nu am fost de acord să fie expusă, doar că așa cum am spus daca cel rău fără sfială umblă printre noi și noi fără sfială trebuie să mărturisim.

Celor de acasă le spun că îi aștept să ne întâlnim în rugăciune. Singurul loc unde nimeni nu lipsește și mai ales unde Dumnezeu nu lipsește niciodată.

Eu îi înțeleg foarte bine pe cei din diaspora care vor să se întoarcă acasă pentru că noi am petrecut acolo aproape 10 ani. Ce aș putea să le spun? Știți această durere e atât de mare când ești plecat din țară, încât chiar nu am acum cuvinte ca să alin o astfel de durere”, a transmis Cristela Georgescu.